А сколько денег потеряем? Страны Балтии опасаются демонтировать «русские» рельсы

Президент Эстонии Алар Карис сказал, что страны обсуждали такую возможность и что если демонтаж состоится, то его нужно будет проводить совместно. Он отметил, что ситуации Латвии, Литвы и Эстонии различны, и в настоящее время существует транспортное сообщение между Центральной Азией и другими странами, поэтому было бы логично действовать скоординированно. Карис добавил, что данный вопрос является новым и был передан министрам для дальнейшего обсуждения.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность скоординированных действий по Балтийской линии обороны и в сотрудничестве с Польшей, которая также рассматривает вопрос о создании Восточной линии обороны. Он сказал, что Европейская комиссия должна рассмотреть вопрос об обеспечении финансирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Президент Литвы отметил, что отказ от железнодорожных путей в восточные страны стал бы частью мер контрмобильности, над которыми работают страны Балтии.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что решения будут совместными, но пока они не приняты. Работа будет продолжена на правительственном уровне с привлечением военных и оборонных экспертов. Ринкевич сказал, что проблема не ограничивается железными дорогами, поскольку меры по борьбе с мобильностью включают в себя несколько элементов. Он отметил, что страны Балтии образуют общую оборонную зону, поэтому решения должны приниматься совместно, и предложение состоит в том, чтобы рассматривать меры по борьбе с мобильностью и Балтийскую линию обороны как единое комплексное решение.

Как сообщалось ранее, нескольким латвийским министерствам и органам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о влиянии на Латвию сноса железнодорожных путей на российской границе.

Министр сообщения Атис Швинка заявил, что необходимо оценить ситуацию, потому что демонтаж путей в сторону России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, в том числе для товаров из Азии.