Докторская степень в обмен на технологию? В Китай испытывают новый подход к науке

Вместо статей и академического тома он представил рабочую систему вакуумной лазерной сварки и оборудование, которое сам же спроектировал. На защите сидели не профессора-теоретики, а инженеры из отрасли, которые оценивали главное — работает или нет.

С 2022 года Китай разворачивает масштабную реформу инженерного образования: в областях, где нужны реальные прорывы — от чипов и материалов до квантовых технологий — одних публикаций уже недостаточно. Студентов подталкивают делать машины, детали, процессы, которые можно запустить в производство прямо сейчас.

Лозунг реформы прост:

«Меньше теории на бумаге — больше решений, способных обойти технологические блокировки».

По сути, Китай пытается выращивать поколение инженеров, которые мыслят не абзацами диссертаций, а готовыми промышленными продуктами.