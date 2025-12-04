В Латвии сообщили о запрете на предоставление туристических услуг в РФ

Запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России:
услуги туристических агентств и туроператоров, включая услуги, предоставляемые для нужд пассажирских поездок, а также аналогичные услуги;
консультации и планирование путешествий;
услуги, связанные с организацией поездок, размещением, перевозкой пассажиров и багажа;
услуги по оформлению билетов;
услуги туристических гидов;
рекламные услуги, связанные с вышеупомянутой деятельностью.
Основные риски, которые следует учитывать путешественникам:
существует вероятность необоснованного задержания или столкновения с проблемами юридического характера;
ограниченные возможности получения консульской помощи;
отсутствие правовой защищённости и несоразмерно строгие наказания;
из-за правовой неопределённости возможности Латвии помочь своим гражданам будут крайне ограничены;
репатриация туристов будет затруднена или даже невозможна;
риск вербовки с целью получения разведывательной информации о Латвии.
PTAC призывает жителей не приобретать туристические услуги, целью которых является Россия и Беларусь!