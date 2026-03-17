Министр подчеркнул, что латвийские солдаты в настоящее время участвуют в нескольких миссиях в регионе: миссии НАТО в Ираке, миссиях ООН в Ливане и Израиле, а также миссии Европейского союза (ЕС) в Красном море. В настоящее время планы дальнейшего участия не стоят на повестке дня, подчеркнул он.

На вопрос о том, будут ли у Латвии ресурсы для участия в такой операции, если возникнет необходимость, министр пояснил, что сначала должен быть получен такой потенциальный запрос, но затем он должен быть очень тщательно оценен, включая непосредственное влияние участия на безопасность восточного фланга.

Министр признал, что этот региональный конфликт имеет серьезные глобальные последствия, и это необходимо учитывать. В то же время, как отметил Спрудс, любое потенциальное участие в операции должно сначала решаться в рамках ЕС и НАТО.

«Главная задача Латвии — обеспечение безопасности на восточном фланге, выполнение существующих задач и укрепление сотрудничества в рамках НАТО, в том числе с США в Латвии», — признал министр.

Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники США не помогут разблокировать Ормузский пролив, имеющий важное значение для мирового экспорта нефти, Спрудс отметил, что в прошлом применялись разные подходы к другим вопросам и что подобная ситуация может иметь место и в этом случае, «но я не вижу прямого влияния на НАТО».

Уже сообщалось, что американо-израильская война против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортируется пятая часть мировых поставок нефти, и это вызвало резкий рост цен.

В воскресенье президент США предупредил, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. В понедельник Трамп заявил, что ожидает помощи Франции и Великобритании в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив, который в настоящее время пытается заблокировать Иран.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе не является миссией НАТО. Стармер сказал, что для этого потребуется широкий альянс, включая партнеров из стран Персидского залива, а также европейские страны и Соединенные Штаты.

«Мы работаем с другими странами над разработкой убедительного плана для Ормузского пролива, который позволит нам восстановить судоходство и проход. Позвольте мне внести ясность — это не является и никогда не предполагалось как миссия НАТО», — заявил Стармер журналистам на Даунинг-стрит.

Между тем, в понедельник пресс-секретарь канцлера Германии Фридриха Мерца заявил, что война на Ближнем Востоке, спровоцированная ударами США и Израиля по Ирану, не имеет никакого отношения к НАТО и не является войной НАТО.