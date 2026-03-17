На этой неделе «Rīgas ūdens» начнет промывку водопровода: что будет?

© LETA 17 марта, 2026 10:24

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе ООО "Rīgas ūdens" начнет промывку сетей столичного водопровода, сообщили агентству ЛЕТА в отделе предприятия по коммуникации.

Первые работы запланированы на вторник, 17 марта, на Бривибас гатве, кроме того, в этом месяце промывка запланирована также в микрорайонах Тейка, Гризинькалнс и Авоти. В апреле работы продолжатся в Чиекуркалнсе и Брасе.

В дальнейшем промывка состоится в Милгрависе, Межапарке, Пурвциемсе, Дарзциемсе, Скансте и Андрейсале.

Всего в 2026 году планируется промыть 360 километров водопроводных сетей, начиная с магистральных трубопроводов.

С 17 по 19 марта будет промыт магистральный водопровод длиной 4,4 км на участке Бривибас гатве от улицы Джутас до Юглского канала. Во время работ временно может быть прекращено водоснабжение на Бривибас гатве, 413, 415, 417, 417A и 427.

Во время промывки в Чиекуркалнсе возможно помутнение водопроводной воды. После завершения работ в Тейке и Чиекуркалнсе вода может быть насыщена воздухом, из-за чего она визуально выглядит бледно-белой, но при этом остается безопасной для использования и не представляет угрозы для здоровья.

Цель профилактического промывания водопроводов - поддержание высокого качества питьевой воды и обеспечение стабильного водоснабжения путем предотвращения накопления осадка в системе. При промывке из труб вымываются накопившиеся частицы - например, железа и минералов - что помогает уменьшить мутность воды, улучшить ее цвет и вкус.

"Rīgas ūdens" обеспечивает услуги городского водоснабжения в Риге и ряде прилегающих к столице районов - Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услугу по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.
 

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

