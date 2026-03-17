На этой неделе «Rīgas ūdens» начнет промывку водопровода: что будет?

Первые работы запланированы на вторник, 17 марта, на Бривибас гатве, кроме того, в этом месяце промывка запланирована также в микрорайонах Тейка, Гризинькалнс и Авоти. В апреле работы продолжатся в Чиекуркалнсе и Брасе.

В дальнейшем промывка состоится в Милгрависе, Межапарке, Пурвциемсе, Дарзциемсе, Скансте и Андрейсале.

Всего в 2026 году планируется промыть 360 километров водопроводных сетей, начиная с магистральных трубопроводов.

С 17 по 19 марта будет промыт магистральный водопровод длиной 4,4 км на участке Бривибас гатве от улицы Джутас до Юглского канала. Во время работ временно может быть прекращено водоснабжение на Бривибас гатве, 413, 415, 417, 417A и 427.

Во время промывки в Чиекуркалнсе возможно помутнение водопроводной воды. После завершения работ в Тейке и Чиекуркалнсе вода может быть насыщена воздухом, из-за чего она визуально выглядит бледно-белой, но при этом остается безопасной для использования и не представляет угрозы для здоровья.

Цель профилактического промывания водопроводов - поддержание высокого качества питьевой воды и обеспечение стабильного водоснабжения путем предотвращения накопления осадка в системе. При промывке из труб вымываются накопившиеся частицы - например, железа и минералов - что помогает уменьшить мутность воды, улучшить ее цвет и вкус.

"Rīgas ūdens" обеспечивает услуги городского водоснабжения в Риге и ряде прилегающих к столице районов - Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услугу по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.

