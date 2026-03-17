Идём на тепло: погода во вторник

Существенных осадков не ожидается. В некоторых районах на побережье может сохраниться туман.

Будет дуть слабый ветер переменного направления, в Латгале и на востоке Видземе - южный, от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов местами на побережье до +11...+13 градусов в восточной части страны.

В Риге осадков не ожидается, солнце временами будет скрываться за облаками. Ветер - слабый, переменного направления. Температура воздуха поднимется до +9 градусов, а у моря будет не теплее +4 градусов.