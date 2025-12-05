Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрей Козлов: давайте запомним этих 60 человек, которые подняли для вас цены на русскую прессу

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 11:41

Вчера депутаты Сейма приняли в окончательном чтении закон о повышении НДС на русскоязычную прессу с 5 до 21%. У Андрея Козлова есть что сказать по этому поводу читателям этой прессы.

-Коротко о себе. Больше 30 лет я занимаюсь издательским бизнесом, создал с нуля и возглавил издательский дом Fenster, выпускаю более 50 газет и журналов, многие из которых придумал сам – например, «Вести» и «Семь секретов».

Я хотел было сказать: в связи с решением Сейма о повышении НДС волей-неволей мы вынуждены поднять цены на нашу продукцию. Хотя... слово «мы» тут совершенно неуместно, подумал я. Всего за законопроект проголосовало 60 депутатов. Это ОНИ повысили для вас цены на ваши любимые издания.

И чем же аргументировали законодатели принятие закона? Может быть, действительно, есть какие то весомые аргументы «за»? Пытаясь это понять, я внимательно слушал депутатов, которые призывали его принять. Особенно мне «понравилась» речь члена Национального объединения Артура Бутанса, который ничтоже сумняшеся сообщил, что русская пресса-де лжет и ретранслирует «риторику Кремля».

Ну, с этим его словами будем разбираться в суде, пока лишь могу сообщить молодому г-ну Бутансу, что еще в те времена, когда он ходил пешком под стол, издававшиеся мною русские газеты и журналы активно поддерживали вступления Латвии в НАТО, их журналисты я и сам лично по этому поводу были приглашены на натовские военные базы, посетили Вашингтон, встречались с натовскими военными и политиками стран НАТО – и ни разу не слышали от них такой, простите за выражение, хренотени, которую позволяет себе нести с трибуны латвийского парламента его депутат.

Мы запомним их всех поименно и будем вам неустанно напоминать их фамилии. Ведь скоро выборы. Давайте все вместе сделаем так, чтобы в следующий Сейм они не попали. Мне кажется людям, которые готовы вынуть у вас из кармана последние центы под разными идиотскими предлогами, людям, которые демонстрируют откровенное презрение к латвийскому бизнесу, на налоги которого они и живут припеваючи, - таким людям не место в латвийской политике.

В Европе на прессу установлен льготный налог на добавленную стоимость (НДС) – в Германии, Литве, Эстонии - везде. Потому что газеты и журналы, которые вы видите на прилавках и стеллажах – это лишь конечный этап огромной производственной машины, в работу которой вовлечены журналисты, фотографы, верстальщики, типографии, логистика, киоски и супермаркеты, предлагающие покупателю конечный товар. И повышение НДС на этот конечный товар означает его удорожание, что автоматом бьет по всей этой сложной производственной цепочке.

Повышения налогов ударит не только по издателю – понесут убытки, а то и вынуждены будут закрываться типографии, сократится число киосков, многие из которых сегодня и так с трудом держатся на плаву; люди остаются без работы, а казна без налогов. Это понимают везде, во всей Европе. Единственный участок земли в Европе, где этого не поняли – здание латвийского Сейма на ул. Екаба. Не поняли несмотря на то, что в течении двух месяцев, пока шло обсуждение законопроекта, с письмами к депутатам обратились все заинтересованный стороны – Ассоциация издателей Латвии, Конфедерация работодателей Латвии, представители типографий, торговых сетей. Все в один голос просили не повышать НДС, предупреждая о последствиях. От них отмахнулись как от назойливых мух.

Что касается этого решения Сейма, то мы, конечно, будем оспаривать его в Европейском суде. Но дело это не быстрое, а пока еще раз напомню: когда в новом году вы увидите новые цены на журналах и газетах, помяните «добрым словом» депутатов, которые это для вас сделали. Мы еще не раз напомним вам их имена.            

 

