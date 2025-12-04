Учёные создали первую в мире 3D-карту всех зданий Земли

Карта создана на основе спутниковых снимков 2019 года и даёт модели с разрешением 3×3 метра — в 30 раз точнее прежних глобальных баз данных. Причём 97 процентов построек представлены в формате LoD1: это упрощённые, но полностью трёхмерные модели с указанием формы и высоты.

Главная новинка: исследователи впервые ввели показатель объём зданий на душу населения. Это фактически новая глобальная метрика уровня жизни, показывающая, где людям объективно не хватает жилья, инфраструктуры и общественных пространств.

У 3D-карты уже нашлось серьёзное применение: она помогает моделировать энергопотребление и выбросы CO₂, планировать школы и больницы в перенаселённых районах, оценивать риски наводнений и землетрясений. Немецкий центр аэронавтики (DLR) изучает её для международных миссий по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Все данные и код доступны бесплатно — на GitHub и медиасервере TUM. Уровень детализации соответствует нормам безопасности: разрешение свыше 2,5 м не считается чувствительным.

3D-карта впервые показывает планету такой, какая она есть — во всём объёме.