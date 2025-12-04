Домушник по имени Гамлет: как в Риге в 60-е ловили банду квартирных воров

Следов не оставляли

В августе 1969 года в газете «Советская молодежь» была опубликована статья В. Строколева «Сто ключей и «Ронсон". В те годы криминальную хронику в газетах составляли коротенькие публикации под рубрикой «Из зала суда", где чаще всего речь шла о привлечении к ответственности очередного пьяницы-дебошира или несуна.

Еще бы, ведь тогда, согласно официальной идеологии, преступность считалась «родимым пятном» прошлого, уровень которой по мере строительства «развитого социализма» (хрущевский коммунизм уже был снят с повестки дня) неуклонно снижался. Поэтому жителям города часто приходилось руководствоваться слухами. А они во второй половине 60-х годов прошлого века были тревожными.

Поговаривали, что в Риге орудует банда домушников, которые не оставляли после себя никаких следов.

Сообщение об очередных квартирных кражах, которые произошли в только что сданных в эксплуатацию «хрущевках", расположенных в столичном микрорайоне Югла, поступили вечером в среду.

Дежурный Рижского городского управление внутренних дел записал адреса и вызвал дежурного инспектора уголовного розыска. Через несколько минут машина с оперативниками выехала на место происшествия. По итогам осмотра было ясно, что здесь действовали одни и те же злоумышленники.

Квартиры были вскрыты умело подобранными ключами, деньги и ценные вещи похищены. Но при этом никаких посторонних отпечатков пальцев обнаружить не удалось. Поквартирный обход тоже никаких результатов не дал. Никто посторонних людей не видел, разве что возле домов видели молодых черноволосых мужчин южного типа. Да и кражу хозяева квартир заметили только после того, как вернулись с работы.

Подозрительные в ресторане «Рига"

В тот же вечер поисковые группы стали прочесывать город. Инспекторы угрозыска Александр Штраус и Янис Стродс проверяли рестораны. Один, другой, третий: ничего подозрительного. Они поехали в Юрмалу, результат был прежним. Вернулись обратно, затормозили у гостиницы «Рига».

Стродс задержался в просторном холле, а Штраус вошел в ресторанный зал. Медленно, словно выбирая место, он шел меж столиков, неприметно рассматривая публику. Вдруг его словно что-то толкнуло: у окна, непринужденно болтая, сидели трое. Все молоды, в меру пьяны, по-южному темпераментны.

«Надо проверить их документы, - подумал Штраус, не замедляя шаг, а его мозг уже оценивал ситуацию. - В зале проверять нельзя. Тогда где же? - размышлял инспектор. - Ждать, пока выйдут. Но их трое, одному не справиться. Надо идти за Стродсом. А если уйдут? - усомнился вдруг он, уже направляясь к холлу. И успокоил себя: - Не успеют».

Все же они почти опоздали: последний из подозрительных южан уже покидал ресторан. «Ваши документы», - представившись, потребовал работник милиции. «Я не беру в ресторан документы", - ответил посетитель.

«Тогда проедемте в отделение для выяснения личности", - потребовал Александр Штраус. И за задержанным захлопнулась дверца машины. В отделении милиции тот держался очень спокойно, даже непринужденно: «Паслушай, дарагой товарищ, нет документов. Тигранян моя фамилия, студент из Еревана, веришь, а?» - заявил задержанный. Александр Штраус с сомнением покосился на руки «студента»: два золотых кольца, массивный золотой перстень, часы тоже, кажется, золотые. Придется обыскать.

На стол инспектора посыпалась разная мелочь: расческа, две шариковые авторучки, какие-то брелочки. Потом легла пачка крупных купюр - всего около пятисот рублей, а потом... Штраус даже подскочил, увидев эту газовую зажигалку.

Повертел в руках изящную вещицу, прочитал выгравированное на донышке название фирмы: «Ронсон». Все совпадало: среди вещей, похищенных из одной квартиры, была коллекция зажигалок, а в ней эта самая «Ронсон» - дорогая и достаточно редкая.

Штраус, стараясь унять радостное волнение, потянул к себе лист бумаги: «Рассказывайте все по порядку. Итак...» Но эта удача была только началом большой работы. Задержанный оказался слишком опытным, чтобы сразу признаться, ведь зажигалка не являлась бесспорной уликой. И начались поиски. Они увенчались успехом. И к концу этой работы в угрозыске знали о преступниках многое.

Проживали в особнячке

Вместе с задержанным их было четверо. Все профессиональные квартирные воры, так называемые домушники. Они проживали на улице Силциема в двухэтажном особнячке, принадлежащем супругам П.

Жили, как было принято говорить в те времена, на широкую ногу: ходили по ресторанам, на танцы, знакомились с девушками, используя эти знакомства для сбора информации о нужных квартирах.

В Ригу они прибыли в сентябре 1968 года. Отправились на поиски жилья. Администратор гостиницы «Бака» Софья Яновна П. сразу поняла, что эти клиенты на расходы не поскупятся, и, что было обычным явлением в те времена, известила их об отсутствии свободных номеров.

Впрочем, если приезжие пожелают, она может указать им хороший дом, где и условия приличные, и возьмут недорого. Стороны сговорились быстро. Через несколько минут такси уже мчало их на улицу Силциема, где проживали родственники П.

Софья Яновна сделала свое дело и удалилась, получив соответствующий гонорар за услуги, а четверо остались. Они назвались студентами из Еревана. Приехали в Ригу послушать лекции в Латвийском университете. В подтверждение своих слов прибывшие показали изрядно потертые студенческие удостоверения и намекнули о широте кавказской натуры.

Хозяева выразили живейшее желание послужить для блага науки и не менее широким жестом предложили гостям в распоряжение второй этаж, естественно, неофициально. Восемьдесят рублей аванса закрепили сделку. После этого супруги уже ничего не замечали: ни пьяных оргий, которые устраивали в доме «студенты», ни бесследного исчезновения одного из них.

Ян Донатович П., работник Рижского мясокомбината, и его жена Ядвига Яновна оказались вполне достойными своих жильцов.

Операция «Задержание»

Серая «волга» стояла у обочины так долго, что казалась уснувшей. И люди в ней тоже как будто спали. Но вот из дверей соседнего двухэтажного домика вышли двое парней. Когда они поравнялись с машиной, их окликнули. Парни оглянулись, и в ту же минуту сильные руки втолкнули их в «волгу». Один сразу затих, ошеломленный, другой, выкрикивая проклятья, еще попытался вытащить схваченными наручниками руками нож, спрятанный в поясе брюк.

А тем временем наверху, в доме, заместитель начальника Рижского угрозыска Михаил Иванович Курков уже арестовывал последнего «студента», и уже шли понятые, которым предстояло присутствовать при обыске.

Он длился недолго. Протокол заполнялся кратким перечнем обнаруженных вещей. Фальшивые студенческие билеты. Мешки для упаковки посылок и квитанции о багажных отправлениях в Ереван. Два пистолета, один из них с патроном, досланным в ствол.

И вот портфель. Александр Штраус, засунув руку в портфель, вытащил нейлоновый носок, туго набитый чем-то очень тяжелым. Золото? Но из носка на стол посыпались шлеперные ключи. Затем последовал второй носок с ключами, затем третий. Когда разобрали находку, насчитали свыше ста ключей.

Гамлет А., назвавшийся Тиграняном, Леван О., Валерий М., Виктор Ш. За ними тянулся длинный хвост краж во многих городах: Алма-Ате, Тбилиси, Ростове, Харькове, Москве. Но их поймали в Латвии, где суд и приговорил домушников к длительным срокам лишения свободы.

Александр ВАЛЬТЕР