Состояние миллиардеров в мире достигло рекордной отметки: кто эти люди?

Состояние миллиардеров выросло на 13% по сравнению с прошлым годом.

Число миллиардеров в мире также выросло: с 2682 в прошлом году до 2919 на сегодняшний день. Среди них 2545 мужчин и только 374 женщины, по данным UBS.

Больше всего миллиардеров проживает в США: 924 человека владеют активами стоимостью около 6,9 триллиона долларов. В Китае насчитывается 470 миллиардеров, чьё совокупное состояние составляет около 1,8 триллиона долларов.

Тем временем в Германии число миллиардеров увеличилось на 33% и составило 156 человек, а их состояние увеличилось на 145,9 млрд долларов и составило 692,1 млрд долларов.

UBS прогнозирует, что в ближайшие десятилетия число миллиардеров в мире продолжит расти, поскольку передача богатств миллиардеров будущим поколениям ускоряется.