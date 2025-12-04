Заставьте Россию прекратить войну: Макрон прилетел в Пекин

В начале встречи Эммануэль Макрон предложил «три пункта позитивной повестки дня: геополитическая стабильность, восстановление экономического баланса и экологическая устойчивость».

«Мы должны продолжать работу во имя мира и стабильности во всём мире, ради Украины и других регионов мира, которые страдают от войны», — отметил президент Франции. — «У нас есть много путей сближения, у нас иногда возникают разногласия, но мы обязаны знать, как их преодолеть, искать механизмы сотрудничества и урегулирования споров, чтобы достичь эффективной многосторонности, в которую мы верим».

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай намерен сотрудничать с Францией, чтобы «исключить любое вмешательство» и «сделать общее стратегическое партнерство между Китаем и Францией более стабильным».

Эммануэля Макрона сопровождают 35 глав крупнейших концернов и компаний, охватывающих производство в самых разных отраслях, от предметов роскоши до пищевой промышленности. Уже подписаны несколько контрактов.

Стратегическое партнёрство между Китаем и Францией

Это уже четвёртый государственный визит президента Франции в Китай с момента его вступления в должность в 2017 году. В свою очередь, Си Цзиньпина с большой помпой встречали в Париже в 2024 году.

Однако разногласия с Францией и, в более широком смысле, с Европой очень глубоки.

Отношения между Китаем и Европой характеризуются огромным торговым дефицитом (357,1 миллиарда долларов), что невыгодно для ЕС.

Эммануэль Макрон осуждает «неприемлемые практики» Китая в торговле электромобилями и сталью. Париж также настаивает на том, чтобы Китай инвестировал больше средств во Францию с целью обмена технологиями. Европейцы настаивают на открытом доступе к редким металлам, в производстве и переработке которых Китай доминирует в мире.

В политике же «Мы постоянно ожидаем от Китая лишь одного: он должен использовать своё влияние на Россию, чтобы заставить её прекратить войну», — заявляют в Елисейском дворце.

В Китае заявляют, что стремятся к миру, но официальный Пекин так и не осудил развязанную Кремлём войну. Пекин — ключевой экономический и политический партнёр России, крупнейший в мире покупатель российского ископаемого топлива и нефтепродуктов. Европейцы обвиняют Пекин в косвенном обеспечении российской военной машины и в прямых поставках Москве товаров военного назначения.

Во время предыдущей поездки в Пекин в 2023 году Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина «привести Россию в чувство». Однако в сентябре председатель КНР оказал Владимиру Путину особое внимание, пригласив его и северокорейского лидера Ким Чен Ына принять участие в масштабном военном параде в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.