Оплатила Staro Rīga? Рижанка в шоке от счета за электричество

«15 000 кВт·ч в месяц. Ах да, наверное, забыла выключить свой маленький промышленный комплекс в гостиной. Знаете, как это бывает: включила гелиотермальный обогреватель, забыла выключить, и вот вам», — пишет Катрина на сайте «Threads». И иронично замечает, что, вероятно, получила счёт за освещение фестиваля света «Staro Rīga».

В комментариях люди высказали свои версии, почему женщине пришёл такой большой счёт. И самая простая - ошибка системы. Просто не там поставили запятую.

«Не так безумно, но похоже на ситуация, как у нас с водой. Ощущение, будто весь зоопарк и половина Риги приезжают купаться. Или вода льётся целый день. Мы поменяли счётчики — стало немного лучше, но другие всё равно расходуют 1,2 кубометра, когда купаются, и т.д., у нас всё по минимуму, но 6,7 — это минимум. И вода подорожала — раньше было аж 21 кубометр в месяц. Надеюсь, больше не вернёмся к этому», - рассказывает о своем опыте другая рижанка.

"А зато на Зимние праздники можешь не дарить подарки, а всем раздать копию этой квитанции", - пошутили в комментариях.