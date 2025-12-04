В Индии заметили китайского робота-гуманоида на границе?

Но официального подтверждения нет. Ни Индия, ни Китай не заявляли о роботах на линии границы. Часть пользователей предполагает, что объект мог оказаться стойкой, оптической иллюзией или даже муляжом, поставленным для наблюдения.

India just filmed this: Chinese humanoid killer robots now patrolling the border. The age of flesh-vs-metal war begins.

Who still wants to send sons to the frontline in 2030? https://t.co/zM3Gy7mYJ9 pic.twitter.com/UAB5L4N6gp — PLA_Overwhelm (@junshiguancha) December 2, 2025

Интерес подогревает другое: Китай действительно тестирует человекоподобных роботов на реальной границе — но с Вьетнамом. В проекте участвует Shenzhen-компания UBTech Robotics, поставляющая модель Walker S2 — первый гуманоид с системой быстрой замены батареек, способный работать автономно часами.

HOLY FUCK! China has entered the NEXT ERA! ROBOTS AWAKENING!

This ain't some U.S. robotics company's hype reel—these are MASS-PRODUCED REAL ！！！BEASTS! #RobotRevolution https://t.co/0k83AM0iLI pic.twitter.com/iL6nfpnR08 — PLA_Overwhelm (@junshiguancha) November 13, 2025

С декабря Китай планирует развернуть целые партии таких роботов: не только на переходах, но и на заводах — для инспекций в сталелитейной, алюминиевой и медной промышленности. Это часть стратегии Beijing по снижению ручного труда и круглосуточному мониторингу.

Так что загадка из вирусного ролика остаётся загадкой. Но роботизация границ — уже реальность.