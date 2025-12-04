Сейм отказался списывать долги Вентспилсского порта: сколько?

Депутат предложил дополнить закон о бюджете новым положением, согласно которому министр финансов имеет право от имени государства аннулировать выданные управлению Вентспилсского свободного порта государственные кредиты в размере 14,7 млн евро в 2026 году, если принято соответствующее решение Кабинета министров, устанавливающее сумму аннулирования государственного кредита, и комиссия по бюджету и финансам (налогам) рассмотрела его в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации и не возражала против аннулирования кредита.

В то же время Сейм поддержал предложение Кабинета министров разрешить министру финансов в 2026 году выдать от имени государства государственные кредиты управлениям крупных портов Латвии - Рижского и Вентспилсского, а также управлению Лиепайской специальной экономической зоны - для перекредитования строительных кредитов, выданных кредитными учреждениями.

Выдача кредитов будет разрешена, если это не окажет негативного влияния на баланс бюджета.