Как строились рижские жилмассивы: советская Латвия

«Вести» 4 декабря, 2025 20:31

История и культура 0 комментариев

Часто можно услышать, что рижские микрорайоны - типичный пример советизации: на Западе, мол, серийных домов нет. Неправда! Советское руководство именно там подсмотрело идею...

Рассказывает архитектор, автор книг по истории рижской архитектуры Янис ЛЕЙНИЕКС:

- В 1955 году ЦК КПСС и Совмин приняли постановление об устранении излишеств в архитектуре. Архитекторам и строителям дали задание покончить с возведением монументальных кирпичных домов повышенной этажности и перейти к серийному строительству. Первый в СССР микрорайон поднялся в Москве, в Черемушках, в конце 1950-х…

По словам латвийского архитектора, за образец взяли опыт англичан и шведов, которые вместо отдельных зданий строили серийное жилье в микрорайонах. Их непременным атрибутом была социальная инфраструктура: детские сады, школы, магазины, поликлиники, а в идеале еще и бассейны, стадионы, кинотеатры.

В советской же Латвии самый первый жилмассив поднялся в рижском Задвинье в 1958 году - Агенскалнские сосны. Это были блочные дома. Их возводили из шлакобетона, который выпускали на железобетонном комбинате на Катринас дамбис. Шлака в Риге хватало: большинство ТЭЦ работало на угле. От них по трубам шлак поступал на завод ЖБК. Там его смешивали с цементом и получали плиты, из которых строили новые дома...

Плюс магазин для новобрачных «Павасарис»

Среди первых жилмассивов – Югла. Газета «Ригас Балсс» 26 сентября 1961 года писала:

«Рижские градостроители уже давно пристально посматривали на северо-восточную окраину города. Лежит она, зеленая, чуть холмистая, глядясь в небо синими очами двух больших озер и десятками глазков маленьких озерец, проток и заводей… Вскоре на Выставке достижений народного хозяйства Латвийской ССР можно будет ознакомиться с чертежами и макетами будущего жилого массива… Будущее Юглы – это 160 тысяч квадратных метров нового благоустроенного жилья. Стоимость нового жилмассива исчисляется в 23 с лишним миллиона рублей. С центром Юглу будут связывать удобные линии трамвая, троллейбуса и автобуса. Специалисты уверены, что Большая Югла будет построена еще в эту семилетку…»

На Югле поднялась первая в городе девятиэтажка, первый универсам – «Таллин». Ценители сигарет ездили сюда за таллинскими, алкоголя – за известным эстонским ликером.

Очевидцы рассказывают, что в 1970-е, когда открывали «Таллин», у входа собрался народ – представители власти, пресса, любопытные. Ноу-хау универсама должен был стать бассейн с живой рыбой – карпом. Вечером, перед открытием, в бассейн запустили рыбу, но ночью случилось ЧП: каким-то образом одна рыбина заткнула отверстие, в которое спускалась вода. К утру в магазине был потоп. С тех пор рыбу в бассейн больше не запускали…

Югла 1970-1980-х – это и единственный в городе магазин для новобрачных «Павасарис». До официальной церемонии бракосочетания молодые могли выбирать там дефицит – импортную обувь, одежду. Некоторые специально откладывали церемонию на долгие месяцы, чтобы дольше пользоваться привилегиями...

«Под бровями» у «Брежнева»

В Пурвциемсе строительство многоэтажек начинается в 1966-м. Жилмассив во многих отношениях стал в городе пионером. Там в 1980-м году был построен грандиозный комплекс по продаже мебели – «Дом мебели», первые в Латвии дома из монолитного железобетона – так называемый французский проект (на улице Мадонас, 21 и 23) – в конце 1970-х. Народ окрестил эти дома «початками кукурузы», хотя архитекторы и сегодня считают их одними из лучших многоэтажек советского времени.

Впрочем, не скупились рижане на названия и для других проектов Пурвциемса. Так, многосекционные 9-этажные дома - от улицы Дзелзавас и Вайдавас до Стирну - получили название «Китайская стена», а дома от Дзелзавас, Гунара Астра до Илукстес – «Кремлевская стена». Народ уловил не только внешнее сходство – там жили сотрудники КГБ.

Жители района со стажем не забыли и портрет Леонида Ильича БРЕЖНЕВА во всю стену на брандмауэре одного из домов. Магазин в этом доме получил несколько названий: «Брежневский гастроном», «У Ильича» и «Под бровями»...

В честь городов-побратимов

В Кенгарагсе строительство многоэтажек начинается в 1962-м. Поднимались школы, поликлиники, универсамы, кинотеатры.

Один из историков, входивших в Рижскую комиссию по наименованию улиц, мостов, магазинов, рассказывал, что универсам «Долес» вначале хотели назвать «Маскава» - по соседней улице. Но одного из руководителей горисполкома это не устроило. И не потому, что он был, как сказали бы сегодня, настоящим латышским патриотом, а как раз наоборот – из-за перестраховки. «Представьте, что кто-то разобьет около магазина яйца, а потом будут говорить: «Разбили яйца под Москвой»...

Кенгарагс советского времени остался в истории и знаменитыми рижскими ресторанами – «Русе» и «Щецином», названными в честь городов-побратимов. Первый работал до 4 утра и долгое время оставался единственным в Риге, где было варьете. А среди его певиц блистала Салли ЛАНДАУ – первая жена чемпиона мира по шахматам Михаила Нехемьевича ТАЛЯ. Выступала она и в «Юрас перле». Позже переехала в Бельгию, вышла замуж за ювелира...

«Великая Китайская стена» Зиепниеккалнса

Самым последним жилмассивом советского времени можно назвать Зиепниеккалнс. Хотя история тамошних мест длинная: основательница знаменитого городского сада – Верманского - тоже имеет отношение к этому району. Старейший парк Зиепниеккалнса – в усадьбе Эбельмуйжа – был разбит Йоахимом ЭБЕЛЕМ, а девичья фамилия Анны ВЕРМАН – ЭБЕЛЬ. Создатель окраинного парка приходился ей сводным братом.

К серийному жилищному строительству здесь приступили в середине 1980-х. Часть жилого фонда предназначалась для работников будущего нового завода промышленных роботов. Аналогов ему не было во всем СССР. К 1990 году были готовы заводские корпуса. Но завод так и не приступил к работе: большая страна распалась…

Среди достопримечательностей этого жилмассива - самая длинная рижская многоэтажка на улице Озолциема, 18. Протяженность - 500 метров, 11 подъездов! В народе ее окрестили «Великой Китайской стеной».

В 2001-м в Зиепниекалнсе провели первую в Риге реновацию многоэтажки. Первой ласточкой стал 9-этажный дом 602-й серии на улице Озолциема, построенный в 1990-м. Жильцам повезло: всю сумму - 1,1 млн. немецких марок - заплатила Германия. Это был совместный проект правительств нашей страны и ФРГ. В доме заменили систему отопления, утеплили фасад, чердак, подвал, отремонтировали лестничные клетки, перестроили систему вентиляции. Проект оправдался: потребление тепла снизилось более чем вдвое...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

