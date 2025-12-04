В десятке крупнейших предприятий Балтии только одно латвийское: какое?

По сравнению с прошлым годом количество латвийских компаний в рейтинге сократилось с восьми до семи.

В целом оборот 50 крупнейших предприятий Балтии в 2024 году составит 69,7 миллиарда евро, а прибыль - более 1,7 миллиарда евро.

Первую строчку рейтинга занимают литовские компании - розничная группа "Vilniaus prekyba", холдинг "Maxima Grupe", энергетические компании "Orlen Lietuva" и "Ignitis Grupe", а также розничная компания "Maxima LT".

В первую десятку также попали две эстонские компании - поставщик услуг транспорта и доставки "Bolt Technology" и энергетическая компания "Eesti Energia", занявшие шестое и седьмое места соответственно.

Единственная латвийская компания в десятке - энергетическая компания "Latvenergo", занявшая восьмое место.

Латвию также представляют предприятия розничной торговли "Rimi Latvia" (19-е место), "Maxima Latvija" (21-е место), дистрибьютор информационных технологий и бытовой электроники "Elko Grupa" (22-е место), авиакомпания "Air Baltic Corporation" (36-е место), дистрибьютор нефтепродуктов "Orlen Latvija" (40-е место) и предприятие по торговле строительных материалов, товаров для сада и дома "Depo DIY" (48-е место).

По данным "Coface", оборот этих семи латвийских предприятий в прошлом году составил 7,04 миллиарда евро, а прибыль - 282 миллиона евро, что составляет 10,1% от общего оборота и 16,3% от общей прибыли предприятий "Toп50". В семи крупнейших латвийских компаниях в прошлом году работало в целом почти 17 700 человек.

