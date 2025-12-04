Зато стабильно: погода в пятницу

Ночью небо будет облачным, местами ожидается небольшой дождь и морось. При слабом юго-восточном ветре в некоторых районах, в основном на востоке страны, будет туман, видимость составит от 500 до 1000 метров. Минимальные ночные температуры будут в диапазоне +1, +3 градуса.

В Риге небо тоже затянут облака, но ночь пройдет без осадков. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, возможен туман. Температура воздуха не опустится ниже +2, +3 градусов.

Похожая погода будет и днем - облачность и небольшие осадки. Температура воздуха составит +2, +4 градуса.