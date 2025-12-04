Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Психолог: как зимой уменьшить утомляемость и улучшить самочувствие

Редакция PRESS 4 декабря, 2025 15:15

Азбука здоровья 0 комментариев

Короткие дни с темным утром и вечером, а также необходимость зимой все больше времени проводить в помещениях существенно влияют на самочувствие и уровень энергии человека, ведь недостаток солнечного света снижает выработку серотонина и заставляют организм настроиться на более спокойный, сонный режим. Дополнительное влияние оказывает также нехватка новых впечатлений и дефицит витамина D, от которого страдает большинство жителей Латвии.

Короткие дни напрямую влияют на физиологию человека – недостаток солнечного света снижает уровень серотонина и витамина D, что может проявляться в виде усталости, снижения мотивации и колебаний настроения. Кроме того, темнота способствует выработке мелатонина, помогающего организму подготовиться ко сну, поэтому зимой людям хочется больше отдыхать и меньше заниматься социальной и физической активностью.

В результате легко попасть в заколдованный круг – недостаток энергии приводит к меньшей активности, что еще больше снижает положительные эмоции и мотивацию. На этот эффект в значительной степени влияют также наши собственные привычки и повседневный распорядок дня, который может помочь сохранить равновесие или, напротив, усилить зимнюю усталость.

“Дети часто воспринимают зиму с радостью, играя в снегу, и это помогает им сохранять энергию и хорошее настроение. Однако будни взрослых часто бывают интенсивными и однообразными, поэтому особенно важно осознанно вызывать у себя положительные эмоции. Небольшие приятные занятия, такие как прогулка на свежем воздухе, посещение культурных мероприятий или встречи с друзьями, могут способствовать поддержанию душевного равновесия и сделать темный период года более переносимым. Создание распорядка дня, в который будут включены такие моменты, поможет сохранить бодрость, даже если на улице темно", – объясняет психолог Рейнис Лазда.

Советы по поддержанию энергии 

Для преодоления зимней усталости важно наладить регулярный утренний ритуал, который будет имитировать действие дневного света. Как отмечает психолог, пробуждение и вставание с постели каждый день в одно и то же время также может помочь восстановлению наших внутренних часов, обеспечивая ощущение, что мы контролируем темноту, а не она нас.

Рекомендуется утром и днем включать в помещениях яркое освещение, а при необходимости дополнительной поддержки можно использовать лампы светотерапии, имитирующие солнечный свет. Такая лампа обеспечивает примерно 10 000 люкс – это эквивалентно яркому дневному свету в облачный день, и их регулярное 30-минутное использование по утрам помогает сохранять энергию, бодрость и улучшает настроение.

Это простой, но научно доказанный метод снижения риска сезонных аффективных расстройств и улучшения настроения в темные зимние месяцы.

Кроме того, важна и физическая активность – даже короткие прогулки на свежем воздухе или легкие физические упражнения помогают поддерживать энергию и бодрость, а регулярные перерывы во время работы предотвращают когнитивную усталость. Важно также придерживаться сбалансированного питания и пить достаточное количество жидкости, чтобы организм получал необходимые ему питательные вещества. Психолог подчеркивает также важность социального взаимодействия: “Важно не позволять господствовать скуке и изоляции – восстановлению радости и мотивации помогут даже короткие встречи с друзьями или посещение мероприятий”.

“Темное время влияет не только на наше самочувствие – оно оказывает влияние и на рабочую среду в целом. Небольшие ежедневные прогулки, регулярные перерывы, общие ритуалы и разговоры на работе помогают сохранению бодрости и продуктивности. В нашей компании очень популярны пешие прогулки, часто коллеги в обеденный перерыв выходят на более длительные прогулки, чтобы “набрать” ежедневное количество шагов. Это не только побуждает встать с офисного кресла, но и вдохновляет окружающих вместе заботиться о своем благополучии и активнее проводить рабочий день. Вот и сейчас, в предпраздничное время, такие, казалось бы, детские занятия как игра в “тайных эльфов” или совместное украшение елочки в офисе, доставляют радость и укрепляют командный дух. Важно лишь начать – небольшие, регулярные шаги поддержки помогают создавать здоровую рабочую атмосферу и заботиться как об индивидуальном, так и о коллективном благополучии”, – подчеркивает руководитель Латвийского филиала “Gjensidige” Санита Гловецка.

Чтобы облегчить повседневную жизнь и на рабочем месте, помогут как достаточно яркое, но не слепящее освещение, так и короткие перерывы, позволяющие переключиться глазам и разуму. Особенно полезным может оказаться простой принцип – через каждые 20 минут посмотреть на что-нибудь вдали в течение хотя бы 20 секунд, чтобы расслабить глаза и снять усталость. Подойдет и хорошо освещенная зона отдыха – своего рода “энергетический уголок”, где коллеги могут встретиться и одновременно восстановить бодрость. Это здоровая и научно обоснованная альтернатива курилке.

Еще одной важной привычкой является использование светлого времени дня – выходить на улицу в обеденное время или между планерками. Кому-то будет достаточно спокойной прогулки по ближайшим окрестностям, а другим поможет своего рода игра, например салочки или короткая пробежка до ближайшего кафе, которая подарит настоящую радость и приток энергии.

Зимние месяцы могут быть настоящим вызовом, но благодаря осознанному распорядку дня, правильному освещению, физической активности, сбалансированному питанию и поддержанию социальных контактов можно сохранить мотивацию, энергию и эмоциональное равновесие.

 

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

