Платформа почти 15 лет является важным инструментом участия жителей в формировании политики: через неё были продвинуты более 140 инициатив, из которых 83 включены в нормативные акты, включая внесение конституционных изменений. По мнению депутатов, для укрепления вовлечённости общества в процесс принятия решений необходим постоянный механизм финансирования.

Ранее команда Manabalss.lv призвала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования её деятельности как государственного заказа по выполнению важной для общества функции. «Сегодня на латвийскую демократию нападают — с помощью нарративов, идей, гибридных атак и угроз военного нападения», — заявил в обращении к СМИ руководитель организации Имантс Брейдак.

По его словам, если платформы Manabalss.lv больше не будет, то все почувствуют, как её не хватает. «У граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии, и тогда у вас и у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы — раз в четыре года», — подчеркнул Брейдак, обращая внимание на то, что политики обычно готовы слушать народ только за год до выборов, но не в повседневной жизни.