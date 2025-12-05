Марафон окончен: Сейм принял госбюджет на следующий год с дефицитом 3,3%

За бюджет проголосовали 52 депутата, против — 42.

Рассмотрение бюджета во втором чтении началось в среду в 9:00 утра и с перерывами растянулось примерно на 24 часа. Как и было решено заранее, ночных заседаний в этом году не проводили.

В рамках обсуждения бюджета на 2026 год депутаты одобрили изменения в Акцизном законе. Они предусматривают постепенное повышение акцизов на алкоголь, табак, безалкогольные и энергетические напитки уже с будущего года. Через два года Латвия планирует отказаться от пониженной акцизной ставки на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах.

Алкоголь

С 15 марта следующего года вырастет акциз на крепкий алкоголь.

С 1 марта 2028 года повышение коснётся всех видов алкоголя:

крепкий алкоголь подорожает на 0,51 евро за бутылку;

вино — на 0,15–0,30 евро;

пиво — на 0,03 евро.

Табачные изделия

В 2025 и 2027 годах ставки будут расти быстрее — на 5% больше, чем планировалось ранее.

С 2028 года ожидается:

рост цены пачки сигарет на 2,20 евро, до 7,50 евро;

увеличение цены пачки нагреваемого табака на 0,35 евро;

подорожание упаковки э-жидкости объёмом 2 мл на 0,15 евро.

Сладкие напитки и энергетики

С 2028 года возрастут акцизы и на сладкие напитки. Для энергетических напитков введут отдельную ставку.

Увеличение поддержки семьям

Сейм также принял пакет изменений, направленных на укрепление поддержки семей с детьми.

Пособия по уходу за ребёнком

С будущего года:

пособие будет выплачиваться до 1,5 лет (сейчас — до 2 лет);

размер выплаты вырастет с 171 до 298 евро в месяц;

для детей, рождённых до 2 ноября 2025 года, сохранится выплата 42,69 евро в период от 1,5 до 2 лет.

Семейное пособие учащимся

Пособие смогут получать семьи с детьми 16–20 лет, если ребёнок:

учится в колледже или вузе очно,

не состоит в браке.

Таким образом, выплаты восстановят и для студентов-первокурсников и учащихся колледжей.

Единовременное пособие при рождении

С 2025 года оно увеличивается до 600 евро (сейчас — 421,17 евро).

Снижение НДС на продукты первой необходимости

Приняты и изменения в законе о НДС: для ряда основных продуктов с середины следующего года ставка будет снижена до 12%.

Под пониженную ставку попадут:

ржаной, пшеничный, смешанный и безглютеновый хлеб (включая пастеризованный и замороженный);

полярный хлеб, различные хлебные лепёшки, багеты для бургеров, лаваши, тортильи, пита;

свежее и охлаждённое мясо птицы (но не замороженное); свежее, пастеризованное и стерилизованное молоко коров, коз и овец (кроме ультрапастеризованного, сгущённого и выпаренного молока);

свежие яйца птицы в скорлупе.

Пониженную ставку не применят к сдобе, пирожкам, круассанам, сухарям, гренкам и панировочным сухарям.

Сниженный НДС будет действовать с 1 июля 2025 года до 30 июня 2027 года.

Реформа пенсий по выслуге

Депутаты одобрили изменения в девяти законах, предусматривающие постепенную реформу системы пенсий по выслуге с 2027 года. Цель — сделать систему справедливее и финансово устойчивее.

Приоритеты бюджета: безопасность, семьи и образование

В следующем году доходы консолидированного бюджета составят 16,1 млрд евро, расходы — 17,9 млрд. По сравнению с 2025 годом доходы вырастут на 944,6 млн евро, расходы — на 804,3 млн.

Рост дефицита до 3,3% ВВП объясняется прежде всего увеличением финансирования обороны, безопасности, долгосрочного участия в поддержке Украины и вложений в общественную безопасность.

Дополнительные средства: