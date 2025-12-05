Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Марафон окончен: Сейм принял госбюджет на следующий год с дефицитом 3,3%

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 10:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм Латвии в четверг окончательно утвердил государственный бюджет на следующий год. Доходы запланированы в объёме 16,1 млрд евро, расходы — 17,9 млрд евро, а дефицит, согласно проекту, составит 3,3% ВВП.

За бюджет проголосовали 52 депутата, против — 42.

Рассмотрение бюджета во втором чтении началось в среду в 9:00 утра и с перерывами растянулось примерно на 24 часа. Как и было решено заранее, ночных заседаний в этом году не проводили.

В рамках обсуждения бюджета на 2026 год депутаты одобрили изменения в Акцизном законе. Они предусматривают постепенное повышение акцизов на алкоголь, табак, безалкогольные и энергетические напитки уже с будущего года. Через два года Латвия планирует отказаться от пониженной акцизной ставки на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах.

Алкоголь

С 15 марта следующего года вырастет акциз на крепкий алкоголь.

С 1 марта 2028 года повышение коснётся всех видов алкоголя:

  • крепкий алкоголь подорожает на 0,51 евро за бутылку;
  • вино — на 0,15–0,30 евро;
  • пиво — на 0,03 евро.

Табачные изделия

В 2025 и 2027 годах ставки будут расти быстрее — на 5% больше, чем планировалось ранее.
С 2028 года ожидается:

  • рост цены пачки сигарет на 2,20 евро, до 7,50 евро;
  • увеличение цены пачки нагреваемого табака на 0,35 евро;
  • подорожание упаковки э-жидкости объёмом 2 мл на 0,15 евро.

Сладкие напитки и энергетики

С 2028 года возрастут акцизы и на сладкие напитки. Для энергетических напитков введут отдельную ставку.

Увеличение поддержки семьям

Сейм также принял пакет изменений, направленных на укрепление поддержки семей с детьми.

Пособия по уходу за ребёнком
С будущего года:

  • пособие будет выплачиваться до 1,5 лет (сейчас — до 2 лет);
  • размер выплаты вырастет с 171 до 298 евро в месяц;
  • для детей, рождённых до 2 ноября 2025 года, сохранится выплата 42,69 евро в период от 1,5 до 2 лет.

Семейное пособие учащимся

Пособие смогут получать семьи с детьми 16–20 лет, если ребёнок:

  • учится в колледже или вузе очно,
  • не состоит в браке.

Таким образом, выплаты восстановят и для студентов-первокурсников и учащихся колледжей.

Единовременное пособие при рождении

С 2025 года оно увеличивается до 600 евро (сейчас — 421,17 евро).

Снижение НДС на продукты первой необходимости

Приняты и изменения в законе о НДС: для ряда основных продуктов с середины следующего года ставка будет снижена до 12%.

Под пониженную ставку попадут:

  • ржаной, пшеничный, смешанный и безглютеновый хлеб (включая пастеризованный и замороженный);
  • полярный хлеб, различные хлебные лепёшки, багеты для бургеров, лаваши, тортильи, пита;
    свежее и охлаждённое мясо птицы (но не замороженное);
  • свежее, пастеризованное и стерилизованное молоко коров, коз и овец (кроме ультрапастеризованного, сгущённого и выпаренного молока);
  • свежие яйца птицы в скорлупе.

Пониженную ставку не применят к сдобе, пирожкам, круассанам, сухарям, гренкам и панировочным сухарям.

Сниженный НДС будет действовать с 1 июля 2025 года до 30 июня 2027 года.

Реформа пенсий по выслуге

Депутаты одобрили изменения в девяти законах, предусматривающие постепенную реформу системы пенсий по выслуге с 2027 года. Цель — сделать систему справедливее и финансово устойчивее.

Приоритеты бюджета: безопасность, семьи и образование

В следующем году доходы консолидированного бюджета составят 16,1 млрд евро, расходы — 17,9 млрд. По сравнению с 2025 годом доходы вырастут на 944,6 млн евро, расходы — на 804,3 млн.

Рост дефицита до 3,3% ВВП объясняется прежде всего увеличением финансирования обороны, безопасности, долгосрочного участия в поддержке Украины и вложений в общественную безопасность.

Дополнительные средства:

  • 448,3 млн евро — на укрепление национальной и кибербезопасности;
  • 94,8 млн евро — на поддержку семей и детей, включая повышение пособий, поддержку опекунов и усыновителей;
  • 45 млн евро — на внедрение нового механизма финансирования труда педагогов («Программа в школе») и укрепление кадровой поддержки;
  • 105,4 млн евро — на другие направления, включая здравоохранение.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать