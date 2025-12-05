Что положить под елочку? Латвийцы уже взялись готовить подарки

Вопрос «что положить под елочку» мучает многих. Хотя, конечно, можно сделать гораздо проще, и есть люди, которые такой универсальный вариант и выбирают.

«Дарю деньги, самый правильный способ. Просто дарю деньги. Детям — до 20 евро, взрослым — до 50. А так, каких-то подарков — нет, не дарю», — сказал Кирилл.

Многие начинают задумываться о рождественских подарках заранее — не за пару недель, а за несколько месяцев до праздника, тщательно обдумывая, чем именно порадуют родных и близких.

«Еще с ноября-октября. У меня семья большая, но и друзей прибавилось за этот год, чему я очень рада. Некоторым нужно заказывать заранее, потому что у них специфические интересы и нужно ждать доставку дольше, нежели для других...Бюджет? Это сложно сказать. Потому что каждому по-разному. Но в основном всегда стараюсь много подарков дарить, поэтому, наверное, доходит до ста евро», — поделилась Анна.

«Да, уже с начала ноября. Подарки мне нужны для внуков, у меня их семеро...Что-то такое ищу, чтобы им было интересно. К примеру, внучке купила такую штучку, где бисеринки надо складывать, это два евро с копейками. Но вообще, на каждого рассчитываю уложиться примерно в 10 евро. Хожу по магазинам и смотрю, что на глаза попадается. Я это для себя делаю! Придумала, что в этом году для каждого будет игра», — сказала Инта.

«Стараемся брать то, что надо, не большие подарки, а мелочи, больше шуточные, но в то же время что-то нужное. В магазинах подыскиваем, где-то смотрим. Уже потихонечку начинаю», — отметила Марина.

«Много маленьких подарочков, ну, до десяти, больше не буду покупать. Каких 60-70 евро потрачу, не больше», — сказала Эдите.

«Я обдумываю, в процессе...Хотелось бы охватить круг своих знакомых, близких, но также доброжелателей, постараюсь побольше сделать приятное людям. Бюджет ограничен, но постараюсь близких людей не обидеть», — сказала Наталья.