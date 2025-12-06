Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Цвета, как в Туркменистане!» Артис Пабрикс возмущен происходящим в Риге (3)

Редакция PRESS 6 декабря, 2025 07:10

Латышские СМИ 3 комментариев

«Меня эмоционально взволновала не столько эта авария (когда женщина въехала на машине в Даугаву), ведь такие аварии будут всегда, и решать их нужно по-другому, сколько то, как наша система управления, в данном случае Рижская дума, вообще решает вопросы», — признался директор аналитического центра «Центр североевропейской политики», руководитель Ассоциации военных технологий, беспилотников и робототехники, бывший министр обороны и иностранных дел Артис Пабрикс, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24. 

Пабрикс считает, что Рижская дума подходит к решению этого вопроса крайне непрофессионально. По его мнению, «это всё равно, что чесать левое ухо правой ногой или строить дом с крыши, а не с фундамента».

По словам Пабрикса , чисто политически, если происходит авария и не знаешь, что делать, пытаешься решить очевидные проблемы. То человек въехал в Даугаву, чтобы больше не въехал, то теперь будем ставить шлагбаумы. Но, может быть, Рижская дума «могла бы получить эти интеллектуальные крохи и управлять городом не идеологически, а экономически», считает Пабрикс, советуя столичному самоуправлению задуматься о том, как перенаправить поток автомобилей по городу. Однако работа над этим не ведётся.

Он привел примеры.

Допустим, что с реновацией улицы Дзирнаву. Она хорошая, но «цвета, как в Туркменистане» — четыре разных покрытия: асфальт, одно булыжное, другое булыжное. «Очень красиво, мы хотим жить как в Копенгагене, но куда мы будем ставить эти машины?».

Относительно планируемой реновации Вантового моста, когда дорога будет сужена на 2,5 метра с каждой стороны для обустройства велодорожки,  что хорошо, что мы живем в таком зеленом, идеологическом мире, но что будет со стратегическим транспортным узлом — мостом, где поток автомобилей не уменьшится, но мы сократим этот поток еще на треть?

Сколько лет назад мы начали ставить цветные столбики, а теперь на набережной будут металлические? это показывает, что мы мыслим не концептуально. Мы хотим сделать город зеленее, и это прекрасно. Мы можем нарисовать «зебру» и завести TikTok, чтобы рассказывать: смотрите, как мы решили проблему, теперь людям есть где переходить дорогу, но структурно мы проблемы Риги не решаем.

Пабрикс видит будущее Риги следующим образом: да, город станет «зеленее», ведь въехать на машине будет невозможно, машину придётся оставить где-то в другом месте, и, возможно, кто-то этому рад, но он призвал помнить, что Рига — это 30% экономики Латвии, здесь живёт почти половина населения. Но чтобы добраться из Курземе в Видземе, как нужно проехать, чтобы объехать улицу Бривибас?

Эти вопросы не решаются, поэтому, если «управление Ригой, которое не экономическое, а идеологическое, продолжится в том же духе, не стоит удивляться, что все больше людей будут рассматривать возможность проголосовать, например, за Шлесерса, просто потому, что в нашей стране нет экономического подхода».

Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны, руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия для латвийской армии. Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн. 

В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания. После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются о сих пор.  

