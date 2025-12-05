Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ребёнок после развода родителей не хочет общаться с отцом: по закону обязан?

«Вести» 5 декабря, 2025 11:34

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мы с мужем разведены. Дочь осталась со мной, но по решению суда каждый вторые выходные она должна проводить с отцом. В последнее время она отказывается ездить к отцу, так как у него появился ребенок от новой жены и он заставляет дочь быть практически нянькой этому ребенку: менять подгузники, кормить и сидеть с ним, пока отец со второй женой уходят гулять. А с дочкой даже не ходит никуда, год назад сводил в зоопарк - и все. Но если что не так, ругает ее. Дочь каждый раз скандалит и плачет, когда приходится ехать к отцу. Тот обещает не привлекать ее к уходу за своим ребенком, сводить куда-нибудь, погулять и прочее, но обещаний не выполняет. Я несколько раз отказывалась привозить дочь к нему, так он грозится пожаловаться, что я не выполняю решение суда. Но я же действовала в интересах дочери! Может, можно изменить решение суда и выставить какие-то условия?"...

У ребенка есть право поддерживать личные отношения и прямые контакты с каждым из родителей (право на общение), а каждый из родителей имеет не только право, но и обязанность поддерживать личные отношения и прямые контакты с ребенком. Это положение применяется также в том случае, если ребенок не проживает вместе с одним из родителей.

В случае спора порядок осуществления права на общение устанавливается судом после получения заключения сиротского суда.

Возможность ограничения или изменения права на общение

Суд, насколько это соответствует интересам ребенка, может ограничить право на общение, а при необходимости установить, что встречи с ребенком могут происходить только в присутствии сопровождающего лица или в определенном месте, рекомендованном сиротским судом, либо обязать родителя приходить вместе с ребенком в сиротский суд в установленное время.

Сопровождающее лицо — это физическое лицо, в присутствии которого, с его согласия, осуществляется право на общение. Сопровождающим лицом может быть также юридическое лицо, которое обеспечивает присутствие специалиста во время реализации права на общение.

Если суд установит, что встречи могут происходить только в присутствии сопровождающего лица и стороны не могут договориться о выборе этого лица, или сиротский суд не согласен с их выбором, то право на общение осуществляется в присутствии представителя сиротского суда или уполномоченного им лица.

Суд может также временно лишить права на общение, если оно наносит вред интересам ребенка и этот вред невозможно устранить иным способом.

Порядок обращения в суд для изменения решения

Если есть необходимость изменить установленный судом порядок встречи с одним из родителей, то можно обратиться в суд с соответствующим иском.

Согласно статье 2442 Гражданско-процессуального закона, иск по делам, вытекающим из права на общение, могут предъявлять указанные в статье 181 Гражданского закона лица, в том числе мать и отец ребенка, а также прокурор или сиротский суд.

Помимо общих сведений, указанный в статье 128 Гражданско-процессуального закона, в исковом заявлении истец дополнительно должен указать порядок, время и место осуществления права на общение. А если истец просит, чтобы право на общение осуществлялось в присутствии сопровождающего лица — сведения об этом лице: для физических лиц — имя, фамилию, персональный код и адрес, а для юридических — название, юридический адрес и регистрационный номер.

Действия матери в интересах ребёнка

В вашей ситуации, действуя в интересах дочери, вы имеете право обратиться в суд с иском об изменении установленного порядка общения отца с дочерью, так как сложившиеся обстоятельства свидетельствуют о том, что встречи в нынешнем порядке наносят вред ее интересам.

Поскольку отец фактически перекладывает на дочь обязанности по уходу за своим младшим ребенком, не уделяет дочери должного внимания, а это вызывает у девочки стресс и отказ от встреч, то вы вправе просить суд:

- изменить порядок встреч, например, сократить их продолжительность или установить, что они будут происходить только в присутствии сопровождающего лица, например, кого-то из ваших родственников или близких знакомых, которым вы доверяете, или в присутствии специалиста или представителя сиротского суда, указав время и место встреч; либо

- временно ограничить право отца на общение, если будет доказано, что его поведение причиняет дочери вред и иным образом устранить этот вред невозможно.

Исполнение действующего решения суда и временные меры

Необходимо отметить, что до вынесения нового решения суда вы обязаны исполнять действующее судебное решение. Однако вы имеете право одновременно с подачей иска подать ходатайство о применении временных мер — приостановлении исполнения действующего решения суда о порядке встреч, если пребывание у отца наносит вред дочери.

Особенности судебного процесса и доказательства

Обращаем внимание, что гражданский процесс носит состязательный характер, поэтому каждая сторона процесса дает объяснения, представляет доказательства, подает ходатайства, адресованные суду, участвует в допросе свидетелей и экспертов, в проверке и оценке других доказательств, принимает участие в судебных прениях и совершает иные процессуальные действия в порядке, установленном Гражданско-процессуальным законом. В качестве доказательств могут быть использованы показания свидетелей (например, бабушек и дедушек, соседей и др.), справки от психолога или учителя, заключение сиротского суда, переписка с отцом ребенка, в которой подтверждается его поведение.

Поскольку дела, связанные с ребенком, достаточно сложны, даже если ситуация очевидна, поэтому, прежде чем обращаться в суд, рекомендуем обратиться за консультацией к адвокату.

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

