Ребёнок после развода родителей не хочет общаться с отцом: по закону обязан?

У ребенка есть право поддерживать личные отношения и прямые контакты с каждым из родителей (право на общение), а каждый из родителей имеет не только право, но и обязанность поддерживать личные отношения и прямые контакты с ребенком. Это положение применяется также в том случае, если ребенок не проживает вместе с одним из родителей.

В случае спора порядок осуществления права на общение устанавливается судом после получения заключения сиротского суда.

Возможность ограничения или изменения права на общение

Суд, насколько это соответствует интересам ребенка, может ограничить право на общение, а при необходимости установить, что встречи с ребенком могут происходить только в присутствии сопровождающего лица или в определенном месте, рекомендованном сиротским судом, либо обязать родителя приходить вместе с ребенком в сиротский суд в установленное время.

Сопровождающее лицо — это физическое лицо, в присутствии которого, с его согласия, осуществляется право на общение. Сопровождающим лицом может быть также юридическое лицо, которое обеспечивает присутствие специалиста во время реализации права на общение.

Если суд установит, что встречи могут происходить только в присутствии сопровождающего лица и стороны не могут договориться о выборе этого лица, или сиротский суд не согласен с их выбором, то право на общение осуществляется в присутствии представителя сиротского суда или уполномоченного им лица.

Суд может также временно лишить права на общение, если оно наносит вред интересам ребенка и этот вред невозможно устранить иным способом.

Порядок обращения в суд для изменения решения

Если есть необходимость изменить установленный судом порядок встречи с одним из родителей, то можно обратиться в суд с соответствующим иском.

Согласно статье 2442 Гражданско-процессуального закона, иск по делам, вытекающим из права на общение, могут предъявлять указанные в статье 181 Гражданского закона лица, в том числе мать и отец ребенка, а также прокурор или сиротский суд.

Помимо общих сведений, указанный в статье 128 Гражданско-процессуального закона, в исковом заявлении истец дополнительно должен указать порядок, время и место осуществления права на общение. А если истец просит, чтобы право на общение осуществлялось в присутствии сопровождающего лица — сведения об этом лице: для физических лиц — имя, фамилию, персональный код и адрес, а для юридических — название, юридический адрес и регистрационный номер.

Действия матери в интересах ребёнка

В вашей ситуации, действуя в интересах дочери, вы имеете право обратиться в суд с иском об изменении установленного порядка общения отца с дочерью, так как сложившиеся обстоятельства свидетельствуют о том, что встречи в нынешнем порядке наносят вред ее интересам.

Поскольку отец фактически перекладывает на дочь обязанности по уходу за своим младшим ребенком, не уделяет дочери должного внимания, а это вызывает у девочки стресс и отказ от встреч, то вы вправе просить суд:

- изменить порядок встреч, например, сократить их продолжительность или установить, что они будут происходить только в присутствии сопровождающего лица, например, кого-то из ваших родственников или близких знакомых, которым вы доверяете, или в присутствии специалиста или представителя сиротского суда, указав время и место встреч; либо

- временно ограничить право отца на общение, если будет доказано, что его поведение причиняет дочери вред и иным образом устранить этот вред невозможно.

Исполнение действующего решения суда и временные меры

Необходимо отметить, что до вынесения нового решения суда вы обязаны исполнять действующее судебное решение. Однако вы имеете право одновременно с подачей иска подать ходатайство о применении временных мер — приостановлении исполнения действующего решения суда о порядке встреч, если пребывание у отца наносит вред дочери.

Особенности судебного процесса и доказательства

Обращаем внимание, что гражданский процесс носит состязательный характер, поэтому каждая сторона процесса дает объяснения, представляет доказательства, подает ходатайства, адресованные суду, участвует в допросе свидетелей и экспертов, в проверке и оценке других доказательств, принимает участие в судебных прениях и совершает иные процессуальные действия в порядке, установленном Гражданско-процессуальным законом. В качестве доказательств могут быть использованы показания свидетелей (например, бабушек и дедушек, соседей и др.), справки от психолога или учителя, заключение сиротского суда, переписка с отцом ребенка, в которой подтверждается его поведение.

Поскольку дела, связанные с ребенком, достаточно сложны, даже если ситуация очевидна, поэтому, прежде чем обращаться в суд, рекомендуем обратиться за консультацией к адвокату.