Между тем Национальное объединение совместно с "Объединённым списком" уже в ближайшее время планируют выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра, хотя шансы нынешней коалиции продержаться до выборов оцениваются как примерно равные сценарию её падения.

Ранее именно действия СЗК вызывали недоумение у партнёров по коалиции: сначала партия изменила позицию по Стамбульской конвенции, затем присоединилась к требованию об отставке министра сообщений Атиса Швинки ("Прогрессивные"), а на этой неделе правление СЗК заявило о поддержке возмещения убытков по КОЗ жителям и предприятиям Латвии, вопреки позиции партнёров.

Председатель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис заявил в эфире, что коалиция продолжит работать и после принятия бюджета. На вопрос, будет ли СЗК и дальше действовать вопреки интересам партнёров, он ответил: "Это зависит от обстоятельств и от того, какие проблемы всплывут". Если какие-то решения не устроят СЗК, это создаст дополнительную напряженность в коалиции.

(Delfi.lv)