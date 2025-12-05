Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Европа прекрасно справится и с меньшим количеством войск США, американский генерал

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 12:39

Мир 0 комментариев

Уменьшение количества американских войск в Европе не повлияет на обороноспособность континента, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алек Гринкевич, развеяв опасения по поводу приверженности США альянсу, пишет Politico.

«Я уверен в способностях» Европы и Канады, заявил четырехзвездный генерал США в штабе военного командования альянса на юге Бельгии. «Сегодня мы готовы к любому кризису или чрезвычайной ситуации».

Комментарии Гринкевича прозвучали на фоне опасений по поводу ожидаемого вывода американских войск из Европы в результате предстоящей оборонной стратегии президента Дональда Трампа. Ожидается, что так называемый пересмотр позиции будет сопровождаться передислокацией американских войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион.

Этот сдвиг уже начался: в прошлом месяце США вывели 800 военнослужащих из Румынии — решение, которое Бухарест призвал Вашингтон отменить.

Трамп высоко оценил обещание союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, но ранее подвергал сомнению обязательства альянса по коллективной обороне, высказывался неоднозначно по поводу недавнего вторжения российских беспилотников в Польшу и неоднократно оказывал давление на европейских союзников, требуя от них более активных действий.

В начале этого года министр финансов Скотт Бессент заявил: «Сейчас [президент России Владимир] Путин начал вторжения на территорию НАТО. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что США не будут участвовать в этом с помощью войск или чем-либо подобным».

Почти две трети европейских расходов на оборону идут в США, но ЕС пытается изменить эту ситуацию с помощью программ, направленных на стимулирование местного производства.

В прошлом месяце посол США в НАТО Мэтью Уитакер вызвал удивление, когда сказал, что «с нетерпением ждет того дня, когда Германия ... скажет: «Мы готовы занять пост Верховного главнокомандующего ОВС НАТО". Администрация Трампа обдумывала возможность не назначать американского генерала на пост Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе в начале этого года, прежде чем выдвинуть кандидатуру Гринкевича. Пост Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе всегда занимал американский офицер, поскольку он командует всеми войсками НАТО в Европе и курирует американские ядерные силы сдерживания на континенте.

Беспокойство Европы по поводу надежности ее альянса с США возникает в то время, когда полномасштабная война в Украине приближается к четвертому году, а связанные с Россией гибридные атаки усиливаются по всему континенту.

На этой неделе Путин заявил, что он «готов» к войне с Европой.

Гринкевич сказал, что он «обеспокоен» тем, что Россия может проверить коллективную оборону НАТО в «ближайшей перспективе», а также в «среднесрочной и, безусловно, долгосрочной перспективе».

«Мы также думаем о том, чтобы действовать проактивно», — сказал он, отказавшись дать более подробную информацию. «Если Россия пытается поставить нас перед дилеммой, то, возможно, есть способы, с помощью которых мы можем поставить их перед дилеммой».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать