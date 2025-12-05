Европа прекрасно справится и с меньшим количеством войск США, американский генерал

«Я уверен в способностях» Европы и Канады, заявил четырехзвездный генерал США в штабе военного командования альянса на юге Бельгии. «Сегодня мы готовы к любому кризису или чрезвычайной ситуации».

Комментарии Гринкевича прозвучали на фоне опасений по поводу ожидаемого вывода американских войск из Европы в результате предстоящей оборонной стратегии президента Дональда Трампа. Ожидается, что так называемый пересмотр позиции будет сопровождаться передислокацией американских войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион.

Этот сдвиг уже начался: в прошлом месяце США вывели 800 военнослужащих из Румынии — решение, которое Бухарест призвал Вашингтон отменить.

Трамп высоко оценил обещание союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, но ранее подвергал сомнению обязательства альянса по коллективной обороне, высказывался неоднозначно по поводу недавнего вторжения российских беспилотников в Польшу и неоднократно оказывал давление на европейских союзников, требуя от них более активных действий.

В начале этого года министр финансов Скотт Бессент заявил: «Сейчас [президент России Владимир] Путин начал вторжения на территорию НАТО. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что США не будут участвовать в этом с помощью войск или чем-либо подобным».

Почти две трети европейских расходов на оборону идут в США, но ЕС пытается изменить эту ситуацию с помощью программ, направленных на стимулирование местного производства.

В прошлом месяце посол США в НАТО Мэтью Уитакер вызвал удивление, когда сказал, что «с нетерпением ждет того дня, когда Германия ... скажет: «Мы готовы занять пост Верховного главнокомандующего ОВС НАТО". Администрация Трампа обдумывала возможность не назначать американского генерала на пост Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе в начале этого года, прежде чем выдвинуть кандидатуру Гринкевича. Пост Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе всегда занимал американский офицер, поскольку он командует всеми войсками НАТО в Европе и курирует американские ядерные силы сдерживания на континенте.

Беспокойство Европы по поводу надежности ее альянса с США возникает в то время, когда полномасштабная война в Украине приближается к четвертому году, а связанные с Россией гибридные атаки усиливаются по всему континенту.

На этой неделе Путин заявил, что он «готов» к войне с Европой.

Гринкевич сказал, что он «обеспокоен» тем, что Россия может проверить коллективную оборону НАТО в «ближайшей перспективе», а также в «среднесрочной и, безусловно, долгосрочной перспективе».

«Мы также думаем о том, чтобы действовать проактивно», — сказал он, отказавшись дать более подробную информацию. «Если Россия пытается поставить нас перед дилеммой, то, возможно, есть способы, с помощью которых мы можем поставить их перед дилеммой».