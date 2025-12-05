Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Тихановский с его манерами превращается в Лукашенко 2.0»: скандал внутри белорусской оппозиции (1)

5 декабря, 2025 12:10

1 комментариев

В белорусской оппозиции самый большой конфликт за последние годы, в его центре — освобожденный летом 2025-го Сергей Тихановский. Он недоволен сотрудниками офиса, который возглавляет его жена Светлана, лидер оппозиции в изгнании, сообщает ВВС.

Скандал начался в воскресенье, 30 ноября, с поста в фейсбуке Сергея Беспалова — журналиста и теперь уже бывшего пресс-секретаря Сергея Тихановского. Он рассказал, что после освобождения Тихановского сам захотел помочь ему в организации мероприятий, но быстро начал в нем разочаровываться.

Беспалов в своем посте сказал, что с Сергеем Тихановским было невозможно работать из-за его грубости и «хамского поведения».

Через несколько месяцев после освобождения из заключения в Беларуси Тихановский сошелся с живущим в США ресторатором и блогером Вадимом Прокопьевым. Тот еще летом 2020 года вызывал Александра Лукашенко на дуэль и говорил в своем видеообращении, что он не имеет морального права баллотироваться в президенты. С лета же 2020-го Прокопьев в эмиграции, в Беларуси он заочно приговорен к 25 годам по статье о терроризме.

В течение 2022–2025 годов Прокопьев неоднократно критиковал офис Светланы Тихановской за «беспомощность», «пассивность» и непрозрачность работы.

Тем не менее, по словам Беспалова, Прокопьев стал «главным авторитетом» для Тихановского — настолько, что он якобы собирался на год переехать в США, где его «любят и ждут».

Окончательно Беспалов, по его словам, решил уйти от Тихановского, когда тот потребовал от журналиста, чтобы тот от своего имени опубликовал и распространил текст, содержащий резкую критику сотрудников офиса Светланы Тихановской — Франака Вячорку и Дениса Кучинского.

Текст, пишет Беспалов, начинался со слов: «Не могу смотреть, как Сергея снова делают виноватым и распространяют ложную информацию…».

Беспалов подытожил, что Сергей Тихановский с его манерами общения и поведения превращается в «Лукашенко 2.0».

Скандал стал темой номер один в белорусских медиа в эмиграции. Сергей Тихановский заявил изданию «Наша Нива», что не планирует надолго расставаться с живущими в Вильнюсе детьми и что про его отъезд в Штаты сказал «какой-то негодяй». Утром 1 декабря Тихановский добавил, что у него нет конфликта с Вячеркой и Кучинским.

Вадим Прокопьев косвенно подтвердил, что Тихановский не исключал возможности уехать в Америку, сказав, что «[белорусскому] режиму очень не понравится, если мы получим голос в США». «Это моя позиция, и я понимаю, что другие могут думать иначе», — добавил Прокопьев.

Издание «Зеркало» даже опубликовало колонку гендерной исследовательницы Ирины Сидорской, где она объясняла такой большой интерес к аспектам личной жизни Сергея Тихановского. «Претендующий на моральное лидерство не может одновременно и быть „народным героем“, и абстрагироваться от важнейшей социальной роли — родителя», — комментировала она возможный отъезд оппозиционера в США.

Офис Светланы Тихановской публично скандал не комментировал.

Это уже не первый скандал, связанный с Тихановскими после его освобождения. В сентябре 2025-го на встрече с белорусской диаспорой в Нью-Йорке Сергей настоял на том, чтобы Светлана не уходила на интервью с телеканалом CNN, не дожидаясь окончания встречи. На интервью настаивали сотрудники офиса Тихановской.

Сергей Тихановский тогда признал, что его тон были грубым, и он принес извинения.

 

