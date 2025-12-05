Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Меньше, чем на оборону: сколько выделили здравоохранению из госбюджета?

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 13:01

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Бюджет отрасли здравоохранения на 2026 год составит 1,97 млрд евро, включая дополнительно выделенные 42,7 млн евро, предусмотрено законом о государственном бюджете на 2026 год, который вчера был принят Сеймом в окончательном чтении.

В четверг Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, поступления которого запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета - в размере 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Финансирование отрасли здравоохранения составит приблизительно 11% - это лишь немногим меньше, чем выделено оборонной отрасли, финансирование которой превысит 12% от общего объема расходов госбюджета в 2026 году.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения, в 2026 году крупнейшие расходы государственного здравоохранения будут направлены на стационарную помощь - 684 млн евро. На амбулаторные услуги предусмотрено 379,6 млн евро, на компенсируемые лекарства - 352 млн евро, на первичную медицину - 235,5 млн евро. Служба неотложной медицинской помощи получит 122,3 млн евро, а на медицинское образование планируется выделить 69,6 млн евро.

В министерстве отметили, что в 2026 году планируется продолжить реформу больничной сети, включая внедрение цифровых решений, в том числе создание единой очереди. Также планируется усилить методическое руководство, чтобы обеспечить единые и основанные на доказательствах подходы к лечению по всей стране.

Кроме того, планируется повысить доступность услуг при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, в психическом здравоохранении, диагностике и терапии редких заболеваний.

Дополнительно выделенные средства в следующем году пойдут в основном на здравоохранение матери и ребенка, обеспечение доступности медикаментов, паллиативное обслуживание и укрепление регионального здравоохранения.

С середины 2026 года государство будет покрывать стоимость услуги фармацевта на все рецептурные лекарства, стоимость которых не превышает 10 евро. Люди с инвалидностью 1-й группы будут полностью освобождены от этой платы.

На здравоохранение матери и ребенка дополнительно выделены 10 млн евро. Это позволит обеспечить оказание услуги примерно 15 000 пациентов. Финансирование будет направлено на стимулирование репродуктивного здоровья, услуги дневного стационара, медикаменты, оплату очков, консультации специалистов по питанию, терапию в области психического здоровья и управление учетом в единой очереди.

Еще 10 млн евро будут направлены на повышение доступности детских медикаментов, консультации специалистов, обследования, лечение бесплодия, создание единого регистра доноров половых клеток и другие мероприятия.

На развитие паллиативного ухода предусмотрено дополнительно 4 млн евро, что позволит получить помощь 1355 пациентам. Чтобы обеспечить долгосрочное финансирование услуги и предотвратить перерасход бюджета, решено изменить модель оплаты, перейдя от платы за день к оплате конкретных случаев.

Семейным врачам на сельских территориях дополнительно запланированы 4,8 млн евро, а на обеспечение доступности критических лекарств дополнительно выделены 3 млн евро.

Почти 350 000 евро будет направлено на создание пункта Службы неотложной медицинской помощи в Индрской волости. На поддержку общественного здоровья негосударственным организациям предусмотрены 50 000 евро, а на мероприятия по предотвращению насилия в отношении женщин будет направлено 1,8 млн евро из общего бюджета с министерствами образования и науки и внутренних дел.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признает, что потребности отрасли по-прежнему превышают доступное финансирование, и следующий год, по его словам, обещает быть нелегким. Особое внимание будет уделено повышению доступности и качества услуг в регионах, развитию больничной сети, укреплению методического управления и привлечению специалистов.

Минздрав обязуется работать над повышением доступности лекарств и развивать основанную на данных систему здравоохранения, включая создание единой очереди и портала пациентов, а также активно внедрять профилактику и стимулировать участие общества в мероприятиях по укреплению здоровья.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать