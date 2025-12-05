Меньше, чем на оборону: сколько выделили здравоохранению из госбюджета?

В четверг Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, поступления которого запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета - в размере 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Финансирование отрасли здравоохранения составит приблизительно 11% - это лишь немногим меньше, чем выделено оборонной отрасли, финансирование которой превысит 12% от общего объема расходов госбюджета в 2026 году.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения, в 2026 году крупнейшие расходы государственного здравоохранения будут направлены на стационарную помощь - 684 млн евро. На амбулаторные услуги предусмотрено 379,6 млн евро, на компенсируемые лекарства - 352 млн евро, на первичную медицину - 235,5 млн евро. Служба неотложной медицинской помощи получит 122,3 млн евро, а на медицинское образование планируется выделить 69,6 млн евро.

В министерстве отметили, что в 2026 году планируется продолжить реформу больничной сети, включая внедрение цифровых решений, в том числе создание единой очереди. Также планируется усилить методическое руководство, чтобы обеспечить единые и основанные на доказательствах подходы к лечению по всей стране.

Кроме того, планируется повысить доступность услуг при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, в психическом здравоохранении, диагностике и терапии редких заболеваний.

Дополнительно выделенные средства в следующем году пойдут в основном на здравоохранение матери и ребенка, обеспечение доступности медикаментов, паллиативное обслуживание и укрепление регионального здравоохранения.

С середины 2026 года государство будет покрывать стоимость услуги фармацевта на все рецептурные лекарства, стоимость которых не превышает 10 евро. Люди с инвалидностью 1-й группы будут полностью освобождены от этой платы.

На здравоохранение матери и ребенка дополнительно выделены 10 млн евро. Это позволит обеспечить оказание услуги примерно 15 000 пациентов. Финансирование будет направлено на стимулирование репродуктивного здоровья, услуги дневного стационара, медикаменты, оплату очков, консультации специалистов по питанию, терапию в области психического здоровья и управление учетом в единой очереди.

Еще 10 млн евро будут направлены на повышение доступности детских медикаментов, консультации специалистов, обследования, лечение бесплодия, создание единого регистра доноров половых клеток и другие мероприятия.

На развитие паллиативного ухода предусмотрено дополнительно 4 млн евро, что позволит получить помощь 1355 пациентам. Чтобы обеспечить долгосрочное финансирование услуги и предотвратить перерасход бюджета, решено изменить модель оплаты, перейдя от платы за день к оплате конкретных случаев.

Семейным врачам на сельских территориях дополнительно запланированы 4,8 млн евро, а на обеспечение доступности критических лекарств дополнительно выделены 3 млн евро.

Почти 350 000 евро будет направлено на создание пункта Службы неотложной медицинской помощи в Индрской волости. На поддержку общественного здоровья негосударственным организациям предусмотрены 50 000 евро, а на мероприятия по предотвращению насилия в отношении женщин будет направлено 1,8 млн евро из общего бюджета с министерствами образования и науки и внутренних дел.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признает, что потребности отрасли по-прежнему превышают доступное финансирование, и следующий год, по его словам, обещает быть нелегким. Особое внимание будет уделено повышению доступности и качества услуг в регионах, развитию больничной сети, укреплению методического управления и привлечению специалистов.

Минздрав обязуется работать над повышением доступности лекарств и развивать основанную на данных систему здравоохранения, включая создание единой очереди и портала пациентов, а также активно внедрять профилактику и стимулировать участие общества в мероприятиях по укреплению здоровья.