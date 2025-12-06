Напомним, мужчину поймали, когда родители заметили как он фотографирует их маленькую дочь в раздевалке бассейна и вызвали полицию. После того, как стражи правопорядка изъели у мужчины телефон, было раскрыто еще несколько преступлений.

«Обнаружено 23 файла с детской порнографией. Мужчина скачал их с веб-сайтов», — сообщила представитель Государственной полиции Мария Солдатова.

На устройстве мужчины были обнаружены не только фотографии детей. Фотографии взрослых женщин в довольно пикантных сценах также свидетельствовали о необходимости продолжения расследования.

«Женщины находились в беспомощном состоянии, и было очевидно, что в отношении них были совершены действия сексуального характера», — сообщила представитель Государственной полиции.

Уголовный процесс был начат 19 августа 2025 года на основании заявления родителей девочки. А уже 27 августа за указанное преступление полиция задержала мужчину 1979 г.р., который ранее уже был судим за деяния криминального характера. 29 августа подозреваемому был назначен арест.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина на своем частном автомобиле по вечерам подъезжал к ночным клубам и предлагал совершеннолетним женщинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, отвезти их домой.

После того, как женщины садились в автомобиль, обвиняемый предлагал им выпить. Когда женщины засыпали, он совершал с ними действия сексуального характера и снимал их на камеру. Кроме того, у двух женщин он украл вещи. В уголовном процессе получены сведения о четырех пострадавших, однако возможно, что пострадавших было больше.

Предположительно, мужчина работал частным таксистом, что, возможно, позволяло ему играть роль доверенного шофёра. Расследование показало, что в 2016 году преступник совершил сексуальное насилие над ребёнком.

Помимо этого, было установлено, что подозреваемый хранил на принадлежащем ему носителе 23 файла с детской порнографией.

Изучив обстоятельства, доказанные в уголовном процессе, полиция обратилась в прокуратуру с заявлением о привлечении указанного мужчины к уголовной ответственности за девять преступлений, в том числе за три особо тяжких, три тяжких и три менее тяжких преступления.

За самое тяжкое из преступлений обвиняемому, если он будет признан виновным, грозит лишение свободы от пяти до 15 лет.

Госполиция напоминает, что никто не может быть быть признан виновным до вердикта суда.