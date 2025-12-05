Трагедия в Каунасе: убиты две юные девушки, подозреваемый в бегах

«На основании имеющихся в настоящее время предварительных данных можно сделать вывод, что это преступные действия одного человека», — заявил журналистам в пятницу главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас.

По его словам, оба досудебных расследования по факту убийства объединены.

«Деяние квалифицировано как умышленное убийство, совершённое с особой жестокостью. (...) В настоящее время проводятся предварительные следственные действия», — сказал Брадунас.

По словам главного прокурора, в настоящее время ведётся общенациональный розыск подозреваемого в убийстве, и «в ближайшее время» будет принято решение об объявлении его в международный розыск, хотя полиция считает, что разыскиваемый всё ещё находится в Каунасе.

«Сейчас в Каунасе и его окрестностях запланирован целый ряд мероприятий (...), как государственных, так и частных. (...) В данный момент мы сосредоточены на Каунасе, хотя не исключено, что за такое время он мог переместиться в другие города», — сказал начальник Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Миндаугас Акелайтис.

МОТИВЫ ПОКА НЕЯСНЫ

По его словам, полагать, что подозреваемый, 1996 года рождения, всё ещё находится в Каунасе, позволяет его характеристика.

«Этот человек довольно замкнутый. У него невысокий доход, поэтому, скорее всего, он может передвигаться пешком, на общественном транспорте и т.д. Поэтому мы особенно просим людей, которые могут оказаться в подобной ситуации, быть более бдительными, осмотреться и, если увидят подозрительного человека, сообщить об этом», — сказал Акелайтис.

Сотрудники правоохранительных органов заявили это после того, как в четверг днём в квартире на проспекте В. Кревес было обнаружено тело женщины 2003 года рождения, а вечером того же дня — останки женщины 2001 года рождения в квартире на проспекте Прамонес.

На обоих телах были обнаружены ножевые и резаные раны. Точное время убийств устанавливается. Первое преступление было совершено примерно в 10–11 часов утра, второе — в 12–13 часов.

По словам Брадунаса, потерпевшая 2003 года рождения приходится подозреваемому двоюродной сестрой, а старшая потерпевшая связана с ним через аренду квартиры.

По словам главы полиции Каунасского уезда, мотивы подозреваемого пока неизвестны: «На данный момент мы не можем назвать никаких мотивов».

НЕТ ДАННЫХ О ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ МУЖЧИНЫ

Как отметил Брадунас, нет никаких доказательств того, что Микутавичюс совершил другие преступные деяния, такие, как сексуальное насилие или нарушение имущественных прав.

«Ни у полиции, ни у прокуратуры таких данных пока нет, и мы очень надеемся, что их не будет», — сказал прокурор.

По его сведениям, подозреваемый родом из Таураге и последние несколько лет проживает в Каунасе.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис ранее в пятницу сообщил СМИ, что Микутавичюс полиции неизвестен и ранее не был судим.

По словам главы полиции уезда Каунас Акелайтиса, предполагаемый убийца действует в одиночку: «Судя по имеющимся обстоятельствам, это, скорее всего, так».

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ МОЖЕТ ВЕСТИ СЕБЯ НЕАДЕКВАТНО

«Нельзя исключать версию о том, что человек может принять какие-то неадекватные решения в отношении себя в связи с подобными событиями», — отметил Акелайтис.

По его словам, сотрудники полиции установили место жительства подозреваемого и провели его осмотр.

«Мы проверяем информацию, полученную от жителей, от людей, и очень просим вас не останавливаться, мы настоятельно рекомендуем вам передать известную вам информацию, которая вызвала у нас подозрения, в полицию, чтобы вы позвонили по номеру 112», — сказал начальник полиции Каунасского уезда.

«Поскольку этот человек может быть опасен, я хочу очень чётко заявить и призываю вас не предпринимать никаких действий самостоятельно, а действовать так: если вы заметите подозрительного человека или у вас возникнут подозрения, сообщайте только в полицию и сотрудникам полиции», — подчеркнул он.

В четверг вечером также поступило сообщение о предмете, похожем на гранату, найденном во дворе дома на проспекте Прамонес. По словам Акелайтиса, эта информация не подтвердилась, и вызов не связан с убийствами.