Дальше автобусом: люди шокированы изменениями в движении электричек и поездов

С 5 декабря на линии Тукумса начинается новый этап модернизации электросети, из-за которого изменилось расписание поездов, часть рейсов была сокращена, а пассажиров на участке Приедайне-Дубулты временно перевозят автобусами.

На ряде остановок от Приедайне до Вайвари в направлении Тукумса поезда будут отправляться с других путей, отличных от тех, которые использовались обычно.

Работы, которые VAS Latvijas dzelzceļš планирует выполнять до 2 февраля, начались на несколько дней раньше, чем было запланировано.

Четвёртый этап ремонтных работ на линии Тукумса также повлияет на время отправления двух поездов на маршруте Рига-Огре: поезд №6248 отправится из Риги в 17:24, а поезд №6267 из Огре будет отправляться на 22 минуты раньше — в 21:46.

В этот период количество рейсов будет уменьшено, и поезда будут курсировать по новому расписанию. Vivi призывает заранее ознакомиться с обновлённым графиком. Раз в час будет курсировать один поезд из Риги до Тукумса и обратно, однако два рейса в каждом направлении днём будут укорочены. До станции Тукумс I будет курсировать поезд №6511, который отправится с Рижского вокзала в 10:00, и поезд №6518, который отправится из Тукумса I в 11:52. До станции Кемери будет курсировать поезд №6513, который отправится из Риги в 11:00, и поезд №6520, который отправится из Кемери в 13:09.