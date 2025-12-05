Встречайте поколение Бета — они уже среди нас

К 2035 году «беты» составят 16% населения Земли, а их родителями станут молодые миллениалы и старшие зумеры. Это будут первые дети, которые с младенчества окажутся в мире полной технологической интеграции: ИИ-компаньоны, персонализированные сервисы, автоматизация быта, цифровые среды обучения, смешанная реальность — всё это станет для них естественной частью повседневности.

И самое удивительное: многие из них, как и их родители, почти наверняка доживут до XXII века. Поколение Бета — первые дети, которые не просто выросли в эпоху технологий, но и будут жить в ней всю свою долгую жизнь.

Они уже здесь. И их мир будет совсем другим.