Рождество пройдёт в тепле и под дождями

В выходные осадки станут частыми, преимущественно в виде дождя. На востоке возможен мокрый снег, но снежный покров не установится. В субботу температура составит от +2 до +7 градусов, в воскресенье немного прохладнее — 0…+5.

На следующей неделе воздух снова потеплеет. В середине недели температура в отдельных районах приблизится к +10 градусам, что может побить рекорды: прежний максимум для 10 декабря — 8,9 градуса, установленный в 1964 году на Колке.

Будет ветрено, туманов станет меньше, но дожди будут идти чаще. По долгосрочным прогнозам, до конца месяца температура сохранится выше нормы. Возможные морозы и снегопады будут кратковременными — не более 2–3 дней.

Лишь к концу декабря ожидается, что температура чаще станет опускаться ниже нуля, и тогда может появиться первый устойчивый снежный покров.

️ Видземе: дождь, местами мокрый снег, +1…+5

Латгале: переменно, ветрено, +2…+6

☁️ Земгале: дождь, редкие прояснения, +3…+7

️ Курземе: сильный ветер, до +9…+10

️ Рига и пригороды: сыро, тепло, +4…+8