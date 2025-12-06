Лидер Русского союза Латвии (РСЛ), депутат Елгавской думы Андрей Пагор (избран по списку "Суверенная власть"/Младолатыши") сообщил в социальных сетях, что задержана активистка из Резекне Полина Камлёва.

Пагор утверждает, что Камлёва является членом РСЛ. Он также пишет, что обеспокоен тем, что происходит в Латвии. По его мнению, это слишком похоже на "охоту на ведьм".

В СГБ подтвердили агентству ЛЕТА, что 25 ноября служба возбудила уголовное дело против этого человека по подозрению в финансировании вооруженного конфликта, происходящего за пределами Латвии.

По имеющейся у СГБ информации, женщина откликнулась на призыв своего знакомого в России предоставить финансовые средства армии государства-агрессора России в ее войне против Украины для приобретения радиоэлектронного оборудования. Было установлено, что средства были переведены лицам в России.

Женщина была задержана 2 декабря и в настоящее время находится под стражей.

2 декабря СГБ провела уголовно-процессуальные действия на двух объектах в Резекне и Прейльском крае, связанных с этим лицом. Содержание носителей информации, изъятых в ходе обысков, в настоящее время расследуется.

В интересах следствия СГБ дальнейших комментариев не дает.