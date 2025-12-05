США убеждают страны ЕС не давать кредит Киеву под активы РФ

По сведениям агентства, американские официальные лица заявляли представителям ряда европейских государств, что эти активы необходимы для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом и их нельзя использовать для продолжения войны.

В конце ноября такой же аргумент выдвинул премьер-министр Бельгии Барт де Вевер , заявив, что план Евросоюза может поставить под угрозу шансы на потенциальное мирное соглашение.

Bloomberg не уточняет, о каких именно странах Евросоюза идет речь. Пресс-служба Госдепартамента США не ответила на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

Мерц против передачи активов России в США

В ходе продвигаемых президентом США Дональдом Трампом мирных переговоров по Украине, по данным СМИ, обсуждалась передача российских активов, замороженных в ЕС, Соединенным Штатам. Против этого выступил канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), заявив, что это "внутриевропейский вопрос" и нет "никакой экономической возможности" перевести обсуждаемые средства в США.

Мерц отложил запланированную на 5 декабря поездку в Норвегию, чтобы встретиться в этот день с премьером Бельгии де Вевером, выступающим против использования активов ЦБ РФ для кредита Киеву. Встреча пройдет в формате частного ужина, на ней также будет присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Помимо Бельгии, на территории которой хранится большинство (около 189 млрд евро) блокированных средств РФ, план Еврокомиссии отвергают Венгрия и Европейский центральный банк (ЕЦБ).