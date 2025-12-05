Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США убеждают страны ЕС не давать кредит Киеву под активы РФ

© Deutsche Welle 5 декабря, 2025 15:00

США пытаются убедить некоторые страны Европейского Союза выступить против плана Еврокомиссии по использованию части замороженных российских активов для репарационного кредита Украине. Об этом сообщило в пятницу, 5 декабря, агентство Bloomberg, приводя слова европейских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По сведениям агентства, американские официальные лица заявляли представителям ряда европейских государств, что эти активы необходимы для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом и их нельзя использовать для продолжения войны.

В конце ноября такой же аргумент выдвинул премьер-министр Бельгии Барт де Вевер , заявив, что план Евросоюза может поставить под угрозу шансы на потенциальное мирное соглашение.

Bloomberg не уточняет, о каких именно странах Евросоюза идет речь. Пресс-служба Госдепартамента США не ответила на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

Мерц против передачи активов России в США

В ходе продвигаемых президентом США Дональдом Трампом мирных переговоров по Украине, по данным СМИ, обсуждалась передача российских активов, замороженных в ЕС, Соединенным Штатам. Против этого выступил канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), заявив, что это "внутриевропейский вопрос" и нет "никакой экономической возможности" перевести обсуждаемые средства в США.

Мерц отложил запланированную на 5 декабря поездку в Норвегию, чтобы встретиться в этот день с премьером Бельгии де Вевером, выступающим против использования активов ЦБ РФ для кредита Киеву. Встреча пройдет в формате частного ужина, на ней также будет присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Помимо Бельгии, на территории которой хранится большинство (около 189 млрд евро) блокированных средств РФ, план Еврокомиссии отвергают Венгрия и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

