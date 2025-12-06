Президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) и председатель правления рыбопромышленного предприятия SIA «Karavela» Андрис Бите комментирует новый бюджет следующим образом:

«Надо признать, что эта игра проиграна. Проиграна всухую. Выбор измельчителей/потребителей силён и монолитен. Никаких иллюзий по поводу «Прогрессивных» не было, они умеют лишь тратить и хотят лишь тратить. Но у «Нового единства» были все возможности развернуть вектор в сторону ответственной политики, однако запах бесконечных денег сильнее. Но, по крайней мере, относительно быстро они даже не стали этого скрывать и послали нас подальше.

СЗК были номинированы на звание лучшего игрока матча. Они подписали контракт и утверждали, что играют за команду с адекватными действиями, но лениво катались по полю и забрасывали шайбу в наши ворота.

Мы продолжаем жить и тратить незаработанные деньги в безрассудной надежде, что нам не придётся платить по этому счёту", - написал Бите на своей странице в Твиттере/X.