Вторжение США в Ирак было обосновано предположением, что у Ирака имеется химическое оружие. Позже эта информация (основание для войны!) не подтвердилась, и тогда стало ясно, что Ширак имел в виду, произнося эту фразу.

Сейчас, когда министр иностранных дел Латвии Байба Браже пытается превзойти даже эстонских «ястребов» и воинственную риторику Каи Каллас, эта фраза Ширака снова приходит на ум. Говорит о мире, но говорит как заправский фельдфебель, стоящий во главе закаленного в боях штурмового отряда.

Неужели нам так нужно махать своей «деревянной сабелькой» и пытаться указывать, кто с кем и как будет воевать? И чего нужно добиваться на переговорах и на поле боя? Послушайте видео. Фактически наша страна, которую «большие парни» ЕС и не думают приглашать за стол, где решаются дела, транслирует миру и граду откровенную военную риторику ! Можно подумать, что мы, по меньшей мере, Финляндия, которая, как ни крути, все-таки является серьезной региональной военной силой. Но при этом финские официальные лица воздерживаются от риторики в стиле Байбы Браже.

А мы? Уххххх! Мы готовы поучить других воевать!?!!? Мы же... Ай, ладно... Не хочу ругаться, но, простите, со стороны это звучит как пустая бравада и громкое бахвальство — не более того».