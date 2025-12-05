Согласно выровненным по сезону данным, ВВП Латвии в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,8%.

В целом экономический рост в июле-сентябре зарегистрирован во всех странах ЕС, кроме Финляндии, где ВВП сократился на 0,6%. При этом самый стремительный рост был в Ирландии (+10,9%), Дании (+3,9%), Польше (+3,8%), на Кипре (+3,6%) и Болгарии (+3,2%). Экономика Литвы за этот период выросла на 2,1%, а ВВП Эстонии, как и Франции, увеличился на 0,9%.

В третьем квартале по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года в среднем по ЕС ВВП увеличился на 1,6%, а в еврозоне - на 1,4%.

По сравнению с апрелем-июнем ВВП в ЕС вырос на 0,4%, а в экономике еврозоны был рост на 0,3%.

В квартальном сравнении рост экономики зафиксирован в 21 стране ЕС, но наиболее стремительным он был в Дании (+2,3%), за которой следуют Люксембург и Швеция (по +1,1%), а также Кипр и Польша (по +0,9%). При этом спад зафиксирован в Румынии (-0,2%), Ирландии и Финляндии (по -0,3%), а в Венгрии, Литве и Германии ВВП остался без изменений. В Латвии, так же как в Греции, Испании и на Мальте, экономика в квартальном сравнении выросла на 0,6%, а в Эстонии, как в Нидерландах и Австрии, ВВП увеличился на 0,4%.

Для расчета ВВП в годовом выражении для Нидерландов, Финляндии и Швеции использовались приравненные к рабочим дням данные.