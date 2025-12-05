Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В третьем квартале в Латвии был более стремительный рост ВВП, чем в среднем по ЕС (1)

5 декабря, 2025

Новости Латвии 1 комментариев

Scanpix/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

В третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Латвии был более стремительный рост внутреннего валового продукта (ВВП), чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу статистическим управлением ЕС "Eurostat".

Согласно выровненным по сезону данным, ВВП Латвии в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,8%.

В целом экономический рост в июле-сентябре зарегистрирован во всех странах ЕС, кроме Финляндии, где ВВП сократился на 0,6%. При этом самый стремительный рост был в Ирландии (+10,9%), Дании (+3,9%), Польше (+3,8%), на Кипре (+3,6%) и Болгарии (+3,2%). Экономика Литвы за этот период выросла на 2,1%, а ВВП Эстонии, как и Франции, увеличился на 0,9%.

В третьем квартале по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года в среднем по ЕС ВВП увеличился на 1,6%, а в еврозоне - на 1,4%.

По сравнению с апрелем-июнем ВВП в ЕС вырос на 0,4%, а в экономике еврозоны был рост на 0,3%.

В квартальном сравнении рост экономики зафиксирован в 21 стране ЕС, но наиболее стремительным он был в Дании (+2,3%), за которой следуют Люксембург и Швеция (по +1,1%), а также Кипр и Польша (по +0,9%). При этом спад зафиксирован в Румынии (-0,2%), Ирландии и Финляндии (по -0,3%), а в Венгрии, Литве и Германии ВВП остался без изменений. В Латвии, так же как в Греции, Испании и на Мальте, экономика в квартальном сравнении выросла на 0,6%, а в Эстонии, как в Нидерландах и Австрии, ВВП увеличился на 0,4%.

Для расчета ВВП в годовом выражении для Нидерландов, Финляндии и Швеции использовались приравненные к рабочим дням данные.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

