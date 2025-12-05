Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Прием бюджета напоминал квест-комнату, где кто-то обложил ключ налогом: юрист иронично о вчерашних дебатах (2)

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 13:16

Важно 2 комментариев

Известный латвийский юрист, преподаватель ЛУ Ринголдс Балодис (Латвия на первом месте, LPV) на портале pietiek.com прокомментировал ситуацию с принятием госбюджета.

"Я немного посмотрел прямую трансляцию принятия бюджета на сайте Сейма — и, конечно, никакого особого удовольствия не получил. Латвийская политика неизменна, как скала: партии, которые в предыдущем правительстве были у власти (Нацблок и Объединенный список) и тогда во время принятия бюджета молчали как рыбы, теперь вдруг стали горячими ораторами и спорщиками, тогда как СЗК и «Прогрессивные», которые раньше в оппозиции были главными критиками бюджета, теперь страстно защищают каждую его строчку, потому что сами оказались в коалиции.

Политическая мораль или урок политической науки? Никакой, просто в голове всплывает старое советское выражение: «Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак».

Бросалось в глаза также, что «Единство» во время принятия бюджета особо не говорило, в основном стыдливо молчало — как кум лис, который притворяется невидимым, лишь бы не пришлось объяснять, куда на самом деле спрятал добычу. СЗК тоже не пускалось в длинные речи, а вот «Прогрессивные» время от времени пытались выступать — защищая бюджет. За это их и «отымели» — оппозиция превратила их в боксёрские груши.

Руководитель фракции «Латвия в первом месте» Линда Лиепиня обратилась уже против самого Сейма, прямо с трибуны разоблачив несколько фактов разбазаривания денег. Президиум Сейма молчал и стоически выслушивал упреки за использование служебных машин Сейма для нужд Велты Чеботарёнок и за представителя Сейма в США.

Внимание также привлекла идея обложить налогом на природные ресурсы… продажу полевых валунов. Дескать, чего это они валяются по полям бесплатно и без налогов. 70 центов за куб! Эдгар Путра (Объединенный список) назвал это бредом (в оригинале латышский термин «sviests» - масло, - прим. press.lv). Я бы сказал — не просто бред, а "масло с гашишем", потому что в трезвом уме до такого не додуматься.

Ободряющими были и кофейные дебаты, особенно после того, как сами «Прогрессивные» признали, что «акциз на кофе — это глупость». Это, впрочем, не помешало им проголосовать против отмены акциза на кофе. Раздавали обещания пересмотреть этот вопрос в следующем, 15-м Сейме. В кофейной драме был ещё отдельный эпизод охоты на ведьм: депутат Майя Арманева (LPV) призналась, что покупает кофе за границей, потому что в Латвии он слишком дорогой. Это вызвало праведное негодование «Прогрессивных». Ненашева с трибуны проповедовала так яростно, что казалось — ещё секунда, и она схватит телефон, чтобы позвонить в VID и доложить, что Арманева уклоняется от пополнения государственной казны.

На весь этот цирк «Единства» (а это всё-таки бюджет безопасности Эвики Силини!) смотреть дальше уже не было сил — был шанс впасть в депрессию. Это скорее напоминало такую политическую escape room, где все пытаются выбраться из комнаты здравого смысла, но никто не может найти ключ, потому что на него только что наложили налог.

Особенно после того, как 3 декабря в передаче «Сегодняшний вопрос» Анете Бэртуле одним-единственным вопросом Янису Упениексу вскрыла, что большая часть заёмных денег уходит просто «на проедание».

Упениекс, занимающий должность парламентского секретаря Минфина, не смог ответить на элементарный вопрос Бэртуле: куда именно деваются 2 миллиарда? Какая часть идёт на безопасность? На что тратится остальная часть денег? Упениекс явно либо не хотел, либо не мог сказать, на что именно идут деньги. И в заседании Сейма он об этом тоже молчал. Напомню: общий госдолг Латвии — 20 миллиардов, и каждый год до 2028 года мы будем занимать по 2 миллиарда ежегодно. Занимать, чтобы проесть.

Что это значит? Это значит, что правительство Латвии превратилось в управляющего долгом — своеобразное банковское бюро, для которого Конституция — просто декорация. Если бюджет состоит только из займов, государство превращается в марионетку: все самые важные решения приходят из рук кредиторов, а у народа право голоса — лишь декорация.

Не верите? Попробуйте получить протоколы переговоров 2009 года с кредиторами. Ну, когда мы занимали у МВФ, когда радикально урезали социальную сферу, исчезли «мамины зарплаты», сократили пособия и т.д. Вы их не получите — все засекречено. И почему? Чтобы никто не увидел, как кредиторы «шептались» насчёт социальной части бюджета…

Если государство живёт только на долги, суверенитет существует только на бумаге и в трактатах юристов — реально он принадлежит тем, кто выдаёт миллиарды. Капиталисты деньги зря не раздают; тот, кто даёт миллиарды, хочет их назад с процентами. Даже сильное государство, попав в долговое ярмо, становится беспомощным. А мы и не сильные. Мы расколоты, напуганы и заняты взаимной грызнёй. И в какой-то момент кредитор начнёт диктовать условия или продаст страну «в утиль». Не знаю, какой сценарий страшнее.

Помню, в одной интервью LSM по поводу пикетов против Стамбульской конвенции один молодой человек сказал: конвенция приносит деньги от проектов, и «нормально», что у того, кто даёт деньги, есть свои условия, которые получатель должен выполнить. Нормально? Видимо, только логично. Вспоминается мысль из романа Джека Лондона «Морской волк», который я читал ещё в подростковом возрасте. Там шикарная цитата: «У кого деньги — у того и власть».

Общее настроение? Оптимизма ноль. Если не произойдёт чуда, «Единство» у руля государства неумолимо доведёт нас до финальной стадии государства. Государство, может, и будет существовать — но это уже не будет государство латышского народа. И в этой связи стоит задуматься над словами «прогрессивного» Бришкенса о том, что «„Прогрессивные“ будут стоять за свои ценности»…

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Важно 18:48

Важно 2 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (2)

История и культура 18:42

История и культура 2 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

Важно 18:24

Важно 2 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Животные 18:23

Животные 2 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Мир 18:19

Мир 2 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 2 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (2)

Важно 18:00

Важно 2 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать