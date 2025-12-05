"Я немного посмотрел прямую трансляцию принятия бюджета на сайте Сейма — и, конечно, никакого особого удовольствия не получил. Латвийская политика неизменна, как скала: партии, которые в предыдущем правительстве были у власти (Нацблок и Объединенный список) и тогда во время принятия бюджета молчали как рыбы, теперь вдруг стали горячими ораторами и спорщиками, тогда как СЗК и «Прогрессивные», которые раньше в оппозиции были главными критиками бюджета, теперь страстно защищают каждую его строчку, потому что сами оказались в коалиции.

Политическая мораль или урок политической науки? Никакой, просто в голове всплывает старое советское выражение: «Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак».

Бросалось в глаза также, что «Единство» во время принятия бюджета особо не говорило, в основном стыдливо молчало — как кум лис, который притворяется невидимым, лишь бы не пришлось объяснять, куда на самом деле спрятал добычу. СЗК тоже не пускалось в длинные речи, а вот «Прогрессивные» время от времени пытались выступать — защищая бюджет. За это их и «отымели» — оппозиция превратила их в боксёрские груши.

Руководитель фракции «Латвия в первом месте» Линда Лиепиня обратилась уже против самого Сейма, прямо с трибуны разоблачив несколько фактов разбазаривания денег. Президиум Сейма молчал и стоически выслушивал упреки за использование служебных машин Сейма для нужд Велты Чеботарёнок и за представителя Сейма в США.

Внимание также привлекла идея обложить налогом на природные ресурсы… продажу полевых валунов. Дескать, чего это они валяются по полям бесплатно и без налогов. 70 центов за куб! Эдгар Путра (Объединенный список) назвал это бредом (в оригинале латышский термин «sviests» - масло, - прим. press.lv). Я бы сказал — не просто бред, а "масло с гашишем", потому что в трезвом уме до такого не додуматься.

Ободряющими были и кофейные дебаты, особенно после того, как сами «Прогрессивные» признали, что «акциз на кофе — это глупость». Это, впрочем, не помешало им проголосовать против отмены акциза на кофе. Раздавали обещания пересмотреть этот вопрос в следующем, 15-м Сейме. В кофейной драме был ещё отдельный эпизод охоты на ведьм: депутат Майя Арманева (LPV) призналась, что покупает кофе за границей, потому что в Латвии он слишком дорогой. Это вызвало праведное негодование «Прогрессивных». Ненашева с трибуны проповедовала так яростно, что казалось — ещё секунда, и она схватит телефон, чтобы позвонить в VID и доложить, что Арманева уклоняется от пополнения государственной казны.

На весь этот цирк «Единства» (а это всё-таки бюджет безопасности Эвики Силини!) смотреть дальше уже не было сил — был шанс впасть в депрессию. Это скорее напоминало такую политическую escape room, где все пытаются выбраться из комнаты здравого смысла, но никто не может найти ключ, потому что на него только что наложили налог.

Особенно после того, как 3 декабря в передаче «Сегодняшний вопрос» Анете Бэртуле одним-единственным вопросом Янису Упениексу вскрыла, что большая часть заёмных денег уходит просто «на проедание».

Упениекс, занимающий должность парламентского секретаря Минфина, не смог ответить на элементарный вопрос Бэртуле: куда именно деваются 2 миллиарда? Какая часть идёт на безопасность? На что тратится остальная часть денег? Упениекс явно либо не хотел, либо не мог сказать, на что именно идут деньги. И в заседании Сейма он об этом тоже молчал. Напомню: общий госдолг Латвии — 20 миллиардов, и каждый год до 2028 года мы будем занимать по 2 миллиарда ежегодно. Занимать, чтобы проесть.

Что это значит? Это значит, что правительство Латвии превратилось в управляющего долгом — своеобразное банковское бюро, для которого Конституция — просто декорация. Если бюджет состоит только из займов, государство превращается в марионетку: все самые важные решения приходят из рук кредиторов, а у народа право голоса — лишь декорация.

Не верите? Попробуйте получить протоколы переговоров 2009 года с кредиторами. Ну, когда мы занимали у МВФ, когда радикально урезали социальную сферу, исчезли «мамины зарплаты», сократили пособия и т.д. Вы их не получите — все засекречено. И почему? Чтобы никто не увидел, как кредиторы «шептались» насчёт социальной части бюджета…

Если государство живёт только на долги, суверенитет существует только на бумаге и в трактатах юристов — реально он принадлежит тем, кто выдаёт миллиарды. Капиталисты деньги зря не раздают; тот, кто даёт миллиарды, хочет их назад с процентами. Даже сильное государство, попав в долговое ярмо, становится беспомощным. А мы и не сильные. Мы расколоты, напуганы и заняты взаимной грызнёй. И в какой-то момент кредитор начнёт диктовать условия или продаст страну «в утиль». Не знаю, какой сценарий страшнее.

Помню, в одной интервью LSM по поводу пикетов против Стамбульской конвенции один молодой человек сказал: конвенция приносит деньги от проектов, и «нормально», что у того, кто даёт деньги, есть свои условия, которые получатель должен выполнить. Нормально? Видимо, только логично. Вспоминается мысль из романа Джека Лондона «Морской волк», который я читал ещё в подростковом возрасте. Там шикарная цитата: «У кого деньги — у того и власть».

Общее настроение? Оптимизма ноль. Если не произойдёт чуда, «Единство» у руля государства неумолимо доведёт нас до финальной стадии государства. Государство, может, и будет существовать — но это уже не будет государство латышского народа. И в этой связи стоит задуматься над словами «прогрессивного» Бришкенса о том, что «„Прогрессивные“ будут стоять за свои ценности»…