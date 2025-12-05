Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Источник скандалов: Рижская дума ликвидирует «Rīgas karte» (1)

© LETA 5 декабря, 2025 12:02

Новости Латвии 1 комментариев

Фото LETA

Сегодня с утра на внеочередном заседании Рижской думы принимают решение о прекращении деятельности ООО «Rīgas karte», сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Комитет по финансам и административным вопросам в четверг поддержал план, согласно которому компания SIA «Rīgas satiksme» может приобрести принадлежащую совладельцу «Rīgas karte» долю капитала в размере 49% за символическую сумму в один евро, а также поручить «Rīgas satiksme» прекратить свое участие в компании путем ее ликвидации.

Как сообщалось, проект решения Рижской думы был подготовлен в связи с тем, что «Rīgas satiksme» получило предложение реализовать преимущественное право на покупку принадлежащих иностранному совладельцу 49% долей капитала «Rīgas karte» за один евро.

«Компания „Rīgas karte“ за эти годы стала источником скандалов и чрезмерных расходов, поэтому сейчас самое время полностью разорвать с ней отношения. Это не потребует от Риги дополнительных средств, средства на счетах компании вернутся в город, а полный контроль позволит корректно ликвидировать компанию», — заявил председатель думы Виестурс Клейнбергс.

Хотя «Rīgas karte» не ведёт активной хозяйственной деятельности, в ходе судебного разбирательства со Службой государственных доходов владельцы долей капитала всё равно обязаны участвовать в управлении предприятием. Таким образом, приобретение долей капитала было бы логичным и обоснованным шагом для юридически корректного прекращения деятельности предприятия, указывает руководство «Rīgas satiksme».

«Главная цель приобретения долей капитала «Rīgas kartе» — обеспечить полный контроль над предприятием, что позволит быстрее и эффективнее осуществить процесс его ликвидации, не согласовывая действия с другими держателями долей капитала», — подчеркивает председатель правления «Rīgas satiksme» Джинета Иннуса.

Компания «Rīgas karte» была основана в 2007 году как совместное предприятие «Rīgas satiksmi» (51%) и французской технологической компании «Conduent Business Solutions» (49%). Её основной задачей было создание и поддержка системы электронных платежей в общественном транспорте Риги, обеспечение внедрения и обслуживания электронных билетов, а также сети распространения билетов.

Несколько лет назад «Rīgas satiksme» полностью взяла на себя и обеспечивает работу электронной платежной системы, а также системы управления парковками, что позволяет предприятию экономить несколько десятков миллионов евро в год.

Уже сообщалось, что Рижский окружной суд планирует продолжить рассмотрение уголовного дела в марте 2026 года, обвиняемыми по которому проходят бывшие члены правления «Rīgas karte» Павел Туловскис и Александр Брандавс, а также председатель правления агентства по связям с общественностью «Baltic Communications Center» (BKC) Гинтс Федерс.

Федера обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, а членов правления «Rīgas Karte» — в халатности должностного лица и превышении должностных полномочий.

Ранее Верховный суд отменил приговор областного суда по данному уголовному делу, поэтому областному суду предстоит заново рассмотреть дело.

Между «Rīgas Kartе» и BKC было заключено несколько договоров на оказание услуг по связям с общественностью. Прокуратура считает, что Федерс представил «Rīgas Kartе» документы, подтверждающие заключение договоров, зная, что услуги по связям с общественностью фактически не оказывались и не оказывались в интересах этой компании.

Между тем, член правления «Rīgas karte» Брандавс, отвечающий за надзор и контроль за исполнением договоров компании, по данным прокуратуры, не выполнил свои обязанности, утвердив счета, представленные BKC, в ​​результате чего у компании было похищено 43 076 евро в пользу BKC. Туловскис, в свою очередь, обвиняется в подписании документов с нарушением своих полномочий.

По данным прокуратуры, Федер использовал полученные деньги на строительство частного дома, отмыв таким образом 25 000 евро.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

