Евросоюз шокирован: Европа отлично читает по-английски, а вот говорит не очень

По данным EF English Proficiency Index 2025, Нидерланды снова признаны лучшими в мире по знанию английского как иностранного уже седьмой год подряд. Но есть нюанс: их общий балл упал на 12 пунктов с 2024 года. Несмотря на спад, страна удержала первое место. В топ-3 также вошли Хорватия и Австрия, улучшив результаты на 10 и 16 пунктов.

Всего 12 стран ЕС входят в категорию very high proficiency — это уровень, где люди свободно читают сложные тексты, тонко используют язык в общении и способны вести переговоры с носителями.

Аутсайдеры тоже есть: Италия, Кипр и Франция остаются в moderate proficiency. Здесь умеют писать деловые письма на знакомые темы, понимать песни и участвовать в рабочих встречах в своей сфере.

Исследование основано на тестах 2.2 млн взрослых из 123 стран. И хотя английский в 2023 году изучали 96 % школьников в старших классах ЕС, пробелы заметны. Самые сильные навыки — чтение и аудирование. Самые слабые — письмо и устная речь.

Есть и гендерный разрыв: с 2014 по 2025 год знание английского у мужчин выросло на 40 пунктов, у женщин — лишь на 20. Молодёжь переживает спад: уровень владения английским у людей 18–20 лет ниже, чем до пандемии, и в 2025 году ухудшился ещё в большем числе стран.

Параллельно изучение английского меняется: традиционные уроки, онлайн-репетиторы, приложения и теперь — искусственный интеллект.

Как отмечает Кристофер Маккормик из EF:

«Английский рынок обучения переживает беспрецедентную трансформацию — ИИ ускоряет создание материалов, улучшает проверку работ и повышает качество экзаменов».

Но эксперты предупреждают: чудес не бывает, нужна ответственная интеграция ИИ и чёткие правила использования.