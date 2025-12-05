Изменения вступят в силу уже 5 декабря, торжественная церемония по этому случаю пройдет в Финляндии. Решение о переносе объяснили тем, что "противники" НАТО разгруппированы по всему миру, поэтому "крайне важно максимально укрепить евроатлантический регион и позиции альянса на Севере". Отмечается, что штаб НАТО в Норфолке уже отвечает за безопасность Атлантического океана, Арктики, Гренландии, Исландии, Норвегии и Великобритании.

"С точки зрения командования ОВС НАТО, Норфолк - стратегический мост между Северной Америкой и Европой, защищающий далеко не только наши морские коммуникации", - отметил Гринкевич. При этом, как указывает агентство dpa, ответственность за организацию обороны Германии и восточноевропейских стран НАТО по-прежнему останется у штаба в Брюнсюме.