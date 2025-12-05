С января вырастут счета за электричество: у кого и на сколько?

Для компенсации резкого роста тарифов на электроэнергию в 2023 году была введена господдержка. Ее действие завершится 1 января 2026 года, что отразится на фактических платежах за услуги распределения электроэнергии для частных домохозяйств с типовыми однофазными подключениями мощностью от 16 до 25 ампер по основному тарифному плану.

С января 2026 года для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС, в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без НДС. Эти изменения не затронут домохозяйства с подключением мощностью 32 А и более, на которые господдержка не распространялась, а также юридические лица - для них плата за поддержание мощности в 2026 году останется неизменной.

Влияния на ежемесячный платеж не ощутят клиенты, использующие специальный тарифный план для исключительных случаев - например, на имущество с отсутствующим или крайне низким потреблением, летний дом в зимний сезон или незаселенную квартиру, выставленную на продажу. При этом с января немного увеличится граница потребительской выгоды, характерная для такого специального плана.

Информацию о том, какой тарифный план будет наиболее выгодным при конкретном ежемесячном потреблении, можно получить с помощью калькулятора тарифов "Sadales tīkls". В компании пояснили, что при выборе специального плана важно тщательно контролировать потребление, так как даже небольшие колебания могут резко увеличить ежемесячные расходы. В нестабильных или трудно прогнозируемых ситуациях рекомендуется использовать базовый тарифный план, который подходит для повседневного потребления и его выбирают примерно 97% домохозяйств.

Возможные другие изменения в счетах за электроэнергию в 2026 году не будут связаны с распределительной услугой, но могут быть связаны с переменным объемом потребления или изменением торговой цены за киловатт-час (кВт/ч) электроэнергии.

В "Sadales tīkls" отметили, что для оптимизации ежемесячных расходов мощность подключения к электричеству важно выбирать в соответствии с привычками бытового использования электроэнергии, на которые влияет ассортимент и мощность используемой в домашнем хозяйстве электротехники.

В 2026 году защищенными потребителями электроэнергии будут считаться нуждающиеся или малообеспеченные лица, многодетные семьи или семьи, на попечении которых находятся дети с инвалидностью, лица с первой группой инвалидности - они в соответствии с законом о рынке электроэнергии смогут продолжать получать поддержку из средств госбюджета для расчетов за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Поддержка предоставляется автоматически как скидка в счете за электроэнергию. Более подробная информация размещена на сайте Министерства климата и энергетики.

Распределительный тариф - это плата за содержание и развитие критически важной системы электроснабжения. В управлении "Sadales tīkls" по всей Латвии протянуто около 92 000 км линий электропередач, насчитывается примерно 28 000 трансформаторных подстанций, еще больше распределительных шкафов, 1,1 млн умных счетчиков электроэнергии и другое оборудование. Эта инфраструктура обеспечивает поставку электричества почти 800 000 домохозяйств и предприятий по всей стране.

В распределительную услугу включена также плата за услугу передачи, которую в Латвии обеспечивает АО "Augstsprieguma tīkls" (AST).