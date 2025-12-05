Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С января вырастут счета за электричество: у кого и на сколько?

© LETA 5 декабря, 2025 12:22

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 января 2026 года завершится действующая с 2023 года господдержка по компенсации тарифов на электроэнергию, в связи с чем для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности, в зависимости от выбранной мощности, вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Sadales tīkls".

Для компенсации резкого роста тарифов на электроэнергию в 2023 году была введена господдержка. Ее действие завершится 1 января 2026 года, что отразится на фактических платежах за услуги распределения электроэнергии для частных домохозяйств с типовыми однофазными подключениями мощностью от 16 до 25 ампер по основному тарифному плану.

С января 2026 года для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС, в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без НДС. Эти изменения не затронут домохозяйства с подключением мощностью 32 А и более, на которые господдержка не распространялась, а также юридические лица - для них плата за поддержание мощности в 2026 году останется неизменной.

Влияния на ежемесячный платеж не ощутят клиенты, использующие специальный тарифный план для исключительных случаев - например, на имущество с отсутствующим или крайне низким потреблением, летний дом в зимний сезон или незаселенную квартиру, выставленную на продажу. При этом с января немного увеличится граница потребительской выгоды, характерная для такого специального плана.

Информацию о том, какой тарифный план будет наиболее выгодным при конкретном ежемесячном потреблении, можно получить с помощью калькулятора тарифов "Sadales tīkls". В компании пояснили, что при выборе специального плана важно тщательно контролировать потребление, так как даже небольшие колебания могут резко увеличить ежемесячные расходы. В нестабильных или трудно прогнозируемых ситуациях рекомендуется использовать базовый тарифный план, который подходит для повседневного потребления и его выбирают примерно 97% домохозяйств.

Возможные другие изменения в счетах за электроэнергию в 2026 году не будут связаны с распределительной услугой, но могут быть связаны с переменным объемом потребления или изменением торговой цены за киловатт-час (кВт/ч) электроэнергии.

В "Sadales tīkls" отметили, что для оптимизации ежемесячных расходов мощность подключения к электричеству важно выбирать в соответствии с привычками бытового использования электроэнергии, на которые влияет ассортимент и мощность используемой в домашнем хозяйстве электротехники.

В 2026 году защищенными потребителями электроэнергии будут считаться нуждающиеся или малообеспеченные лица, многодетные семьи или семьи, на попечении которых находятся дети с инвалидностью, лица с первой группой инвалидности - они в соответствии с законом о рынке электроэнергии смогут продолжать получать поддержку из средств госбюджета для расчетов за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Поддержка предоставляется автоматически как скидка в счете за электроэнергию. Более подробная информация размещена на сайте Министерства климата и энергетики.

Распределительный тариф - это плата за содержание и развитие критически важной системы электроснабжения. В управлении "Sadales tīkls" по всей Латвии протянуто около 92 000 км линий электропередач, насчитывается примерно 28 000 трансформаторных подстанций, еще больше распределительных шкафов, 1,1 млн умных счетчиков электроэнергии и другое оборудование. Эта инфраструктура обеспечивает поставку электричества почти 800 000 домохозяйств и предприятий по всей стране.

В распределительную услугу включена также плата за услугу передачи, которую в Латвии обеспечивает АО "Augstsprieguma tīkls" (AST).

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

