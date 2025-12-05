Трамп требует от Европы не трогать российские активы на сотни миллиардов евро

Ранее Соединённые Штаты не раз призывали Европейский союз задействовать заблокированные российские средства для поддержки Киева. Однако позиция изменилась после появления в Вашингтоне плана, согласно которому активы могли бы быть использованы под контролем США — с возможностью получения прибыли от проектов восстановления Украины.

По информации нескольких европейских дипломатов, представители США передали странам ЕС, что активы России не должны направляться на финансирование репарационного кредита. Американская сторона утверждает, что эти средства могут сыграть ключевую роль при заключении будущего мирного соглашения и не должны использоваться таким образом, который, по мнению Вашингтона, «продлевает войну».

Как ранее сообщало Politico, в США ещё летом обсуждали возможность вернуть России её замороженные активы после заключения соглашения по Украине. Об этом, по данным издания, американские чиновники сообщили спецпредставителю ЕС по санкциям Дэвиду О’Салливану во время его визита в Вашингтон.

Лидеры ЕС подчёркивают, что судьба российских активов — исключительно европейская прерогатива. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «никаких разногласий» по этому вопросу в Евросоюзе нет, и что мобилизованные средства должны быть направлены Украине.

Однако премьер Бельгии по прежнему выступает против изъятия российских резервов из Euroclear, ссылаясь на юридические и финансовые риски. Накануне встречи Мерц отметил, что намерен убедить Де Вевера, подчеркнув, что речь идёт о необходимости обеспечить Украине поддержку «в ближайшие два-три года».

Внутри правящей коалиции Германии также считают, что решение об использовании российских активов станет «моментом истины для Европы» в вопросах её стратегической самостоятельности. "Если мы не можем этого сделать, то какая может идти речь о суверенитете Европы и всех этих разговорах о стратегической автономии?" - заявил Норберт Реттген, депутат из правящей партии Мерца Христианско-демократический союз.