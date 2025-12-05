В рамках акции «Возьмёмся за руки ради успеха!» в Елгаве и Елгавском районе работало несколько пунктов сбора пожертвований, куда жители и предприниматели приносили: медицинские и гигиенические средства, инструменты и инвентарь, технологическое оборудование, одежду, туристическое снаряжение, продукты питания, а также транспорт. В организации сбора пожертвований также участвовали общественные организации и муниципальные учреждения.

В субботу с 15:00 до 16:00 по-прежнему можно будет принести пожертвования на площадь Герцога Екабса и передать их представителям «Viche», которые доставят их в Украину. Финансовую поддержку по-прежнему можно оказать, сделав пожертвование организатору конвоя — обществу «Viche».