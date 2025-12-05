Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В субботу из Елгавы в Украину поедет гуманитарный конвой: еще не поздно присоединиться (1)

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 12:57

Новости Латвии 1 комментариев

В субботу, 6 декабря, в 15:00 с площади Герцога Екабса в Елгаве, где соберутся организаторы и сторонники акции «Возьмёмся за руки ради успеха!», в Украину отправится колонна с гуманитарной помощью для военнослужащих и воспитанников детских домов, сообщили агентству LETA в городской администрации.

В рамках акции «Возьмёмся за руки ради успеха!» в Елгаве и Елгавском районе работало несколько пунктов сбора пожертвований, куда жители и предприниматели приносили: медицинские и гигиенические средства, инструменты и инвентарь, технологическое оборудование, одежду, туристическое снаряжение, продукты питания, а также транспорт. В организации сбора пожертвований также участвовали общественные организации и муниципальные учреждения.

В субботу с 15:00 до 16:00 по-прежнему можно будет принести пожертвования на площадь Герцога Екабса и передать их представителям «Viche», которые доставят их в Украину. Финансовую поддержку по-прежнему можно оказать, сделав пожертвование организатору конвоя — обществу «Viche».

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (1)

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

