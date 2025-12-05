Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На оборону будет направлена почти восьмая часть госбюджета: Спрудс гордится

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

В принятом вчера государственном бюджете на оборону предусмотрено 2,16 млрд евро, из которых 50%, или 1,07 млрд евро, планируется направить на прямое развитие и укрепление боеспособности Национальных вооруженных сил (НВС), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны Латвии Андрис Спрудс.

В четверг Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, поступления которого запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета - в размере 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Финансирование государственной обороны составит 2,16 млрд евро, что соответствует 4,91% ВВП или более 12% от общего объема бюджетных расходов.

В 2026 году основными проектами по развитию потенциала армии будут: приобретение платформы для боевых машин пехоты, закупка эшелонированной системы противовоздушной обороны, увеличение запасов боеприпасов и снаряжения, усиление возможностей огневой поддержки, укрепление восточной границы, инвестиции в развитие системы беспилотных летательных аппаратов, а также усиление морского контроля и береговой обороны.

На развитие военной инфраструктуры предусмотрено 135 млн евро, в том числе вложения будут сделаны в продолжение строительства полигона в Селии и создание контрмобильной инфраструктуры для укрепления восточной границы Латвии, на что направлено 55 млн евро.

Бюджет предусматривает, что Латвия продолжит оказывать поддержку Украине - на это выделено 0,25% ВВП, или 110 млн евро.

Минобороны обещает, что в 2026 году особое внимание будет уделено сотрудничеству с местными предприятиями, чтобы до 30% крупных закупок оставались в экономике Латвии. На развитие оборонной промышленности и инноваций выделено 25,9 млн евро: финансирование будет направлено на грантовую программу для предприятий по разработке технологий военного и двойного применения, поддержку стартапов, внедрение "зеленого коридора" для военного производства, а также работу акселераторского центра НАТО "Unilab Defence".

В следующем году будет продолжена реализация проектов "Государственной оборонной корпорации", в том числе строительство в Иецаве завода по производству 155-милиметровых артиллерийских боеприпасов, на которое выделено 13 млн евро, а на коалицию дронов и развитие беспилотных систем планируется выделить не менее 100 млн евро.

28 млн евро предназначены для укрепления кибербезопасности, внедрения новых систем и регулярного тестирования условий киберкризисов.

В оборонном бюджете предусмотрены также деньги на программы патриотического воспитания: 22,39 млн евро на освоение школьниками программы государственной обороны - в 2025/2026 учебном году ее осваивают 42 000 школьников; на развитие движения Яунсардзе, в котором задействованы 8000 молодых людей. Кроме того, в 2026/2027учебном году в Латгале, в Малте, начнет работу военная средняя школа им. генерала Петериса Радзиньша.

Предполагается, что в 2027 году оборонный бюджет достигнет 5% ВВП, а в 2028 году - 4,87%, отмечает Минобороны, подчеркивая, что эти прогнозы соответствуют решениям Гаагского саммита НАТО, на которых страны-члены организации обязались направить на оборону не менее 5% ВВП к 2035 году.

"Этот бюджет боеспособности, исторически крупнейший бюджет оборонной отрасли, превышающий 2 млрд евро. Растущее финансирование служит подтверждением нашей готовности защитить Латвию. Будем вкладывать в современное вооружение и потенциал наших солдат и расширять сотрудничество с местной индустрией, чтобы деньги оставались в Латвии и укрепляли наше народное хозяйство. Вместе с союзниками мы создаем устойчивую, современную и тесно связанную с интересами общества систему безопасности. Каждый евро, который мы вкладываем в оборону, является инвестицией в более безопасное будущее Латвии", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

18:48

0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

18:42

0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

18:24

0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

18:23

0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

18:19

0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

18:15

0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

18:00

0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

