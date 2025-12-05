На оборону будет направлена почти восьмая часть госбюджета: Спрудс гордится

В четверг Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, поступления которого запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета - в размере 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Финансирование государственной обороны составит 2,16 млрд евро, что соответствует 4,91% ВВП или более 12% от общего объема бюджетных расходов.

В 2026 году основными проектами по развитию потенциала армии будут: приобретение платформы для боевых машин пехоты, закупка эшелонированной системы противовоздушной обороны, увеличение запасов боеприпасов и снаряжения, усиление возможностей огневой поддержки, укрепление восточной границы, инвестиции в развитие системы беспилотных летательных аппаратов, а также усиление морского контроля и береговой обороны.

На развитие военной инфраструктуры предусмотрено 135 млн евро, в том числе вложения будут сделаны в продолжение строительства полигона в Селии и создание контрмобильной инфраструктуры для укрепления восточной границы Латвии, на что направлено 55 млн евро.

Бюджет предусматривает, что Латвия продолжит оказывать поддержку Украине - на это выделено 0,25% ВВП, или 110 млн евро.

Минобороны обещает, что в 2026 году особое внимание будет уделено сотрудничеству с местными предприятиями, чтобы до 30% крупных закупок оставались в экономике Латвии. На развитие оборонной промышленности и инноваций выделено 25,9 млн евро: финансирование будет направлено на грантовую программу для предприятий по разработке технологий военного и двойного применения, поддержку стартапов, внедрение "зеленого коридора" для военного производства, а также работу акселераторского центра НАТО "Unilab Defence".

В следующем году будет продолжена реализация проектов "Государственной оборонной корпорации", в том числе строительство в Иецаве завода по производству 155-милиметровых артиллерийских боеприпасов, на которое выделено 13 млн евро, а на коалицию дронов и развитие беспилотных систем планируется выделить не менее 100 млн евро.

28 млн евро предназначены для укрепления кибербезопасности, внедрения новых систем и регулярного тестирования условий киберкризисов.

В оборонном бюджете предусмотрены также деньги на программы патриотического воспитания: 22,39 млн евро на освоение школьниками программы государственной обороны - в 2025/2026 учебном году ее осваивают 42 000 школьников; на развитие движения Яунсардзе, в котором задействованы 8000 молодых людей. Кроме того, в 2026/2027учебном году в Латгале, в Малте, начнет работу военная средняя школа им. генерала Петериса Радзиньша.

Предполагается, что в 2027 году оборонный бюджет достигнет 5% ВВП, а в 2028 году - 4,87%, отмечает Минобороны, подчеркивая, что эти прогнозы соответствуют решениям Гаагского саммита НАТО, на которых страны-члены организации обязались направить на оборону не менее 5% ВВП к 2035 году.

"Этот бюджет боеспособности, исторически крупнейший бюджет оборонной отрасли, превышающий 2 млрд евро. Растущее финансирование служит подтверждением нашей готовности защитить Латвию. Будем вкладывать в современное вооружение и потенциал наших солдат и расширять сотрудничество с местной индустрией, чтобы деньги оставались в Латвии и укрепляли наше народное хозяйство. Вместе с союзниками мы создаем устойчивую, современную и тесно связанную с интересами общества систему безопасности. Каждый евро, который мы вкладываем в оборону, является инвестицией в более безопасное будущее Латвии", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.