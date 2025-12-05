Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как стать фанатом ледяных ванн и не умереть — что на самом деле делает холод с телом? (1)

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 12:45

Азбука здоровья 1 комментариев

Ледяные ванны ворвались в TikTok как новый ритуал просветлённых мазохистов: финансисты погружаются в морозилки, мамы вскакивают в пластиковые баки на рассвете, инфлюенсеры дрожат под #resilience, делая вид, что всё под контролем. Холод стал вирусным — миллиард просмотров, селебрити в проруби, эстетика «я сильнее природы». И даже в нашем регионе, где зима сама по себе испытание, многие вдруг решили: «А что если я тоже?»

Несмотря на шоу, идея древняя. Гиппократ лечил холодом воспаления, римляне сбивали им жар, а в XX веке лед стал оружием спортсменов против боли и усталости. Сегодня холод — это дорогие стальные баки, установки на заднем дворе за 10 тысяч евро и целая философия дисциплины.

И что удивительно: наука понемногу догоняет хайп. В 2025 году исследователи регулярно сажали 10 мужчин в воду с температурой 14°C на неделю. Тело сначала паниковало, воспаление росло, клетки сигналили «SOS». Но к седьмому дню включилась аутофагия — режим клеточной уборки и ремонта. Воспаление упало, повреждения снизились. Маленькая выборка, но эффект слишком красив, чтобы им не восхищаться.

Крупный обзор 11 исследований с 3177 участниками показал: холод бьёт по нервной системе как по кнопке — сначала всплеск стресса, потом резкое успокоение. Люди говорили о лучшем сне, настроении и даже о том, что болеют реже. Да, это краткосрочно, да, данные дырявые, но эффект заметен.

Почему это так цепляет? Холод даёт то, чего нет в современной жизни: мгновенное ощущение присутствия, выживания, контроля. Ты сидишь в воде, сердце стучит, дыхание сбивается, мир сужается до одной мысли: «Выдержу». И когда выдерживаешь — фотография получается отличная.

Но есть и реальность: холод не игрушка. Людям с сердечными болезнями, высоким давлением, нарушениями дыхания и склонностью к обморокам — осторожно. Беременным — только по рекомендации врача. Детям — точно нет. Врач Олалекан Отулана предупреждает: проблема не в холоде, а в «слишком холодно и слишком долго».

Если же делать всё с умом, правила просты: новичкам достаточно 10–15°C, первые секунды шока — нормальны, начинать нужно с нескольких секунд. После — тёплая одежда, горячий напиток, медленный разгон температуры. Не геройствовать.

Холодные погружения — это не чудо-таблетка, но и не пустой хайп. Если подойти разумно, получите хотя бы чувство победы над собой. А может — и немного лучшего сна.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

