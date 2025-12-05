Spiegel: Европа опасается, что США бросят Украину на переговорах

«Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территорий без ясности относительно гарантий безопасности», — заявил Макрон, согласно протоколу.

Мерц, по данным журнала, предупредил коллег, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть «в ближайшие дни крайне осторожен»:

«Они играют в игры — и с вами, и с нами», — сказал канцлер.

Предполагается, что он имел в виду американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Президент Финляндии Александр Стубб поддержал обеспокоенность коллег:

«Мы не должны оставлять Украину и Владимира наедине с этими парнями», — отметил он.

Генсек НАТО Марк Рютте согласился:

«Я согласен с Александром: мы должны защитить Владимира».

Spiegel подчёркивает, что ни один из участников конференции не подтвердил подлинность записи. По информации издания, разговор состоялся в понедельник, вскоре после утечки в прессу мирного плана из 28 пунктов, который обсуждают Уиткофф и Кушнер с российской стороной.