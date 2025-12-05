Rail Baltica: между Ригой и Эстонией может остаться российская колея

Единая железнодорожная линия стран Балтии должна быть готова к 2030 году. Однако, по данным LSM.lv, обсуждается вариант, при котором отрезок Саласпилс–Скульте на первом этапе не будет переведён на европейскую колею. Вместо этого предполагается использовать нынешнюю инфраструктуру, а уже от Скульте до эстонской границы — строить линию по стандарту 1435 мм.

«Слышала о варианте, при котором участок Саласпилс–Скульте останется на старой колее», — подтвердила заместитель госсекретаря Министерства сообщения Кристине Пудисте.

Сегодня в странах Балтии используется «русская» колея шириной 1520 мм, тогда как в Европе принята колея 1435 мм. Если вариант с частичным переходом будет утверждён, придётся закупать поезда, способные работать на обеих системах — а таких моделей крайне мало.

Пудисте подчеркнула, что официально план Rail Baltica остаётся прежним и северная линия всё ещё рассматривается как часть будущей единой европейской сети.