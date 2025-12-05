«Здание без статуса памятника»: RSU продала дом на улице Паласта за 2,6 млн

На электронных торгах, организованных Рижским университетом имени Страдиня (RSU), продано здание на улице Паласта, 3 в Старой Риге, где находился студенческий дом самоуправления. Как сообщает izsoles.ta.gov.lv, объект был продан за 2 575 500 евро.

Имущество включает участок площадью 1037 кв. м и четырёхэтажное здание бывшего училища общей площадью 3695,5 кв. м, а также подвал 65,7 кв. м под внутренним двором.

«Здание построено в 1887 году по проекту архитектора Хейнриха Карлиса Эмке, однако не внесено в реестр архитектурных или культурных памятников», — уточнили в RSU.

Начальная цена составляла 2,55 млн евро, а шаг аукциона — 25 500 евро. Предыдущие торги по этому объекту были прерваны.