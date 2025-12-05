Ограбление на 690 тысяч евро: трое подозреваемых арестованы в Финляндии

По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, расследование можно считать завершённым:

«Фактически речь идёт о группе из четырёх человек, которые ездили по разным странам и совершали аналогичные преступления. Мы говорим о гражданах Сербии в возрасте до 30 лет».

Задержание стало возможным благодаря сотрудничеству с другими странами ЕС и поддержке Europol и Eurojust. В октябре преступников нашли в Финляндии, где они готовили новое ограбление. Трое из них арестованы, четвёртый по-прежнему в розыске.

Рижский городской суд назначил задержанным меру пресечения в виде ареста. Генеральная прокуратура Латвии выдала европейские ордера, и финские власти сейчас решают вопрос об экстрадиции подозреваемых в Латвию для дальнейшего уголовного преследования.