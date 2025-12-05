Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ограбление на 690 тысяч евро: трое подозреваемых арестованы в Финляндии

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 17:46

Трое из четырёх членов организованной преступной группы, ограбившей весной ювелирный магазин часов в Старой Риге, задержаны в Финляндии. Как сообщает LSM+, налётчики за несколько минут похитили около 80 эксклюзивных часов общей стоимостью 690 тысяч евро.

По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, расследование можно считать завершённым:

«Фактически речь идёт о группе из четырёх человек, которые ездили по разным странам и совершали аналогичные преступления. Мы говорим о гражданах Сербии в возрасте до 30 лет».
Задержание стало возможным благодаря сотрудничеству с другими странами ЕС и поддержке Europol и Eurojust. В октябре преступников нашли в Финляндии, где они готовили новое ограбление. Трое из них арестованы, четвёртый по-прежнему в розыске.

Рижский городской суд назначил задержанным меру пресечения в виде ареста. Генеральная прокуратура Латвии выдала европейские ордера, и финские власти сейчас решают вопрос об экстрадиции подозреваемых в Латвию для дальнейшего уголовного преследования.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

